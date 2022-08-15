الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مرضى السكري وتقليم أظافرهم.. حقيقة يجب أن تعرفها

منذ 13 دقيقة
تقليم الأظافر

تقليم الأظافر

A A A
طباعة المقال

ربّما سمعت سابقًا بأنه لا يجوز لمرضى السكري قصّ وتقليم أظافر أقدامهم.. لكن، ليس كل ما تسمعه صحيح!

أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أنّ هذه المعلومة خاطئة.

وتنسحب النصيحة العامة لقصّ أظافر القدمين على جميع الأشخاص.

وإذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيتوجّب عليك المحافظة على صحة أظافرك من طريق قصّها تمامًا إسوة بالشخص السليم.

وبينما يعتقد بعض الأشخاص أنّ مرض السكري من النوع الثاني بسيط وخفيف، إلا أنه لا يوجد تصنيف لحدّة السكري.

ويمكن أن تؤدي جميع أنواع السكري إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

وفي الواقع، يتشارك نوعا مرض السكري الأول والثاني بأن ارتفاع السكر في الدم يعتبر خطيرًا.

لذلك، يجب على المريض المصاب بأي من النوعين أخذ الحيطة والالتزام بخطة العلاج بغية تجنّب أي مضاعفات.

    المزيد من الصحة

    جردي القردة
    متى يؤدي جدري القردة للموت؟
    أخطر المشروبات على صحة القلب
    أمور يجب التنبّه لها عند تخزين الطعام في الثلّاجة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!
    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟