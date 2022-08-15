مرضى السكري وتقليم أظافرهم.. حقيقة يجب أن تعرفها

ربّما سمعت سابقًا بأنه لا يجوز لمرضى السكري قصّ وتقليم أظافر أقدامهم.. لكن، ليس كل ما تسمعه صحيح!

أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أنّ هذه المعلومة خاطئة.

وتنسحب النصيحة العامة لقصّ أظافر القدمين على جميع الأشخاص.

وإذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيتوجّب عليك المحافظة على صحة أظافرك من طريق قصّها تمامًا إسوة بالشخص السليم.

وبينما يعتقد بعض الأشخاص أنّ مرض السكري من النوع الثاني بسيط وخفيف، إلا أنه لا يوجد تصنيف لحدّة السكري.

ويمكن أن تؤدي جميع أنواع السكري إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

وفي الواقع، يتشارك نوعا مرض السكري الأول والثاني بأن ارتفاع السكر في الدم يعتبر خطيرًا.

لذلك، يجب على المريض المصاب بأي من النوعين أخذ الحيطة والالتزام بخطة العلاج بغية تجنّب أي مضاعفات.