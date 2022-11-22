مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي: موسم الأنفلونزا بدأ مبكرا هذا العام

أكد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي CDC أن موسم الأنفلونزا في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ بشدة ومبكرًا هذا العام، مما أدى إلى إرهاق المستشفيات التي تتعامل أيضًا مع زيادة في فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، بما في ذلك كورونا والفيروس المخلوى التنفسي، بحسب ما نشر موقع “Health”.

وأفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الولايات المتحدة شهدت 4.4 مليون حالة إصابة بالأنفلونزا على الأقل هذا الموسم، مع دخول 38000 حالة إلى المستشفى و2100 حالة وفاة بسبب الأنفلونزا.

في حين أن معدلات الأنفلونزا لا تبدأ في الارتفاع عادةً حتى ديسمبر أو يناير، فإن 27 ولاية أمريكية لديها الآن مستويات عالية أو عالية جدًا من الأنفلونزا.

تضررت المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية بشدة لكن الأعداد تتزايد في مناطق أخرى، خاصة بين أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت لينيت برامر من قسم الأنفلونزا بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان صحفي: “من المهم للغاية أن يحصل الأشخاص المعرضون لخطر أكبر على التطعيم”.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأخذ لقاحات الأنفلونزا لأي شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر.

قال الدكتور مارك جريفيث، طبيب طوارئ الأطفال في أتلانتا، أن مستشفيات الأطفال في منطقته لديها ما لا يقل عن 30٪ من المرضى أكثر من المعتاد.

وفي الوقت نفسه، لا يزال كورونا مسؤولاً عن أكثر من 3000 حالة دخول يومية إلى المستشفى، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، معدلات التطعيم ضد الإنفلونزا أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية، خاصة عند البالغين.

يقول الخبراء إن هذا قد يكون بسبب أن الموسمين الماضيين كانا معتدلين.

لا توجد لقاحات ضد الفيروس المخلوي التنفسي، وهو عدوى تصيب الرئتين والجهاز التنفسي وهو أمر شائع عند الأطفال ولكنه يمكن أن يصيب البالغين أيضًا يعد الفيروس خطيرًا بشكل خاص على المصابين بأمراض مزمنة والضعفاء.