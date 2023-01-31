الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مشروبات تتسبب في تساقط الشعر لدى الرجال

منذ 17 دقيقة
تساقط الشعر

تساقط الشعر

A A A
طباعة المقال

أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة تسينغهوا الصينية، أن هناك مشروبات محددة تتسبب في تساقط الشعر لدى الرجال.

وشملت الدراسة نحو ألف رجل صيني، سئلوا عن عادات الأكل والشرب لديهم وحالة شعرهم، حسبما أورد موقع “فيت فور فان” الألماني المعني بالصحة واللياقة.

وكشفت نتائج الدراسة أن ما يقرب من ثلث الرجال الذين عانوا تساقط الشعر، كانوا يتناولون يوميا مشروبات سكرية كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أو قهوة الصباح مع السكر.

كما أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تجنبوا هذه المشروبات كانوا أقل عرضة بنسبة 42 في المئة لتساقط الشعر.

ويؤثر السكر في فروة الرأس، وتكون النتيجة شعرا باهتا أو رقيقا أو هشا، وكل ذلك بدوره يعزز تساقط الشعر، فكن حريصًا ألا يصبح تناول مشروب سكرية عادة يومية.

    المزيد من الصحة

    خبز- تعبيرية
    المصابون بحساسية القمح أكثر عرضة لهذا المرض المميت
    الصداع - تعبيرية
    الصّداع النصفي... طريقة جديدة فعالة لمكافحته
    قهوة بالحليب- تعبيرية
    فوائد "مذهلة" لتناول القهوة بالحليب

    الأكثر قراءة

    التيار الوطني الحر
    بالصوَر.. استقالات جماعيّة من "التيّار" في مسقط رأس قائد الجيش
    شركة "OMT"
    هل سحب مصرف لبنان رخصة "OMT"؟
    مصرف لبنان
    تعميم جديد لمصرف لبنان بشأن السحوبات النقدية