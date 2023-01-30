مشروبات طبيعية تساعد على النوم الهادئ

بعض المشروبات الطبيعية يمكن ان تساهم فى علاج التوتر والأرق ومساعدتك على النوم الهادئ ويعتبر الحليب والبابونج من أهم هذه المشروبات.

فالحليب يحتوى على الحمض الأمينى التريبتوفان، الذى يساعد على النوم ومكافحة الأرق، ويمكن الاستفادة بهذه الفائدة عند شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم، ولكن فى نفس الوقت هناك أشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو لديهم حساسية من الحليب، وهو ما يمكن أن يسبب لهم مشاكل فى الجهاز الهضمى ويجعل النوم أكثر صعوبة.

ويعد شاى البابونج أيضا من المشروبات المهدئة، وكثيرا ما يستخدم كعلاج طبيعى للأرق ومشاكل النوم حيث يساعد فى استرخاء العضلات وتقليل القلق، وتشير الدراسات إلى أن شاى البابونج قد يساعد فى تحسين نوعية النوم ومدته، و أن الانتظام فى شرب شاى البابونج لمدة أسبوعين يساعد على النوم بشكل أسرع مع نوعية نوم أفضل.