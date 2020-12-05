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مشروب يمنع تساقط الشعر

منذ 36 دقيقة
تساقط الشعر

تساقط الشعر

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اشارت صحيفة Daily Express، عن تمكن باحثون من اكتشاف أن الشاي الأخضر يمكن استخدامه بنجاح كعلاج لتقوية الشعر ومنع تساقطه. وبأن الباحثين أثبتوا أن مركب كاتيهين العضوي الموجود في الشاي، يحجب التأثير السلبي لهرمون التستوستيرون وهرمون ديهدروتستوستيرون، حيث يعمل هذان الهرمونان على إبطاء نمو الشعر وتسريع عملية تساقطه.

وقد أجرى الباحثون تجارب على مجموعة أشخاص يعانون من تساقط الشعر والصلع، طلب منهم وضع مستخلص الشاي الأخضر على فروة الرأس. وكانت النتيجة تسارع واضح في نمو شعرهم. بحسب الدراسة.

وأجرى الباحثون تجارب أخرى على الفئران المخبرية واتضح لهم أن ثلث الفئران التي أعطيت مستخلص الشاي الأخضر نشط نمو فروها بعد مضي ستة.

وكما هو معروف للشعر دورة حياة خاصة تتكون من ثلاث مراحل: النمو والانتقال والتساقط. وعادة ، تتساقط من 50 إلى مائة شعرة في اليوم. وهذا لا يدعو للقلق. ولكن، إذا زاد تساقط الشعر عن هذه الحدود وأصبح ملحوظا، يجب استشارة طبيب أخصائي بمشكلات الشعر، بحسب “نوفوستي”.

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