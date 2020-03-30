معلومات حديدة عن كورونا “طال انتظارها”

ما زال الخبراء في شتى أصقاع الأرض يتبعون أي جديد حول فيروس كورونا المستجد أو بحسب العلم، كوفيد 19 كي يساعدوا البشرية بإيجاد أي بريق أمل يخلص العالم من هذا الوباء الذي اجتاحه وقتل أكثر من 33 ألف شخص منذ أن بدء تفشيه قبل أشهر.

الجديد اليوم أن علماء صينيين في جامعة هونغ كونغ، كشفوا تفاصيل عن المرض طال انتظارها، بينها درجة الحرارة التي ينشط فيها كورونا بشكل خاص، كما تم نشر البيانات ذات الصلة على بوابة medRxiv الطبية المتخصصة.

في التفاصيل، أوضح العلماء أن فيروس كورونا التاجي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي 4 درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوما.

وأضافوا أنه في نفس الوقت، لا يتحمل فيروس السارس CoV-2 درجات الحرارة المرتفعة ويتم إتلافه عند 70 درجة مئوية في غضون 5 دقائق.

على الورق والملابس والخشب والزجاج والبلاستيك

كما كشفوا أيضا المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس التاجي صامدا على سطح الأجسام المختلفة، وقالوا إنه يبقى على الورق مدة 3 ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين، وعلى الزجاج يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام.

ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى سبعة أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.

فهل يختفي بالصيف؟

وهذه المعلومات تعد مفيدة للغاية، خصوصا بعدما أعلن مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة في وقت سابق، عن فرضية محتملة تفيد بإمكانية أن يكون فيروس كورونا المستجد موسميا، وبالتالي احتمال تراجع خطورته في الأجواء الحارة أو الدافئة وارد، إلا أن منظمة الصحة العالمية كانت فندت صحة النظريات التي رجحت اختفاء المرض بحلول فصل الصيف.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة الدكتور مايك ريان، يوم 7 مارس/آذار الجاري تحديدا، أنه على الجميع الافتراض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا، بحسب تعبيره.

كما أعرب ريان عن أمله في أن يختفي الفيروس، إلا أنه أشار أن هذا الاحتمال هو افتراض دون دليل.