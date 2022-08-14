مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لممارسة الرياضة بأمان في الخارج

رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إلا أن ذلك لن يمنعك من ممارسة الرياضة في الخارج.

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى تمارس الرياضة بأمان.

أولًا، من المهم جدًا شرب الماء قبل وأثناء وبعد التمرين.

وبحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، يساعد شرب المياه جسمك على:

– الحفاظ على درجة حرارة طبيعية

– تليين وتوسيد المفاصل

– حماية الحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى

– التخلص من الفضلات عن طريق التبول والتعرق

ثانيًا، احرص على استخدام الكريم الواقي من الشمس.

أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الرسمي، أنّ الانعكاسات الناجمة عن الثلج، والرمل، والماء، تزيد من التعرض لأشعة الشمس.

كيف تحمي نفسك من الشمس؟

– ابق في الظل، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة، أي بين الـ10 صباحًا والـ4 بعد الظهر

– ارتدِ ملابس لحماية الجلد المكشوف

– ارتدِ قبعة لتظليل الوجه والرأس والأذنين والرقبة

– ضع النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة

– استخدم واقي شمسي

– ضع مرهمًا يقي من الشمس بكثرة قبل 20 دقيقة على الأقل من التعرّض للشمس

– ضع مرهمًا يحمي من الشمس على جميع أنواع البشرة المكشوفة. تذكر أن تضعه على الأذنين وفروة الرأس والشفتين والرقبة وأعلى القدمين وظهر اليدين.

أعد وضعه كل ساعتين في الحد الأدنى، وعندما تخرج من الماء، أو تتعرّق بكثرة.

– وأخيرًا، يُفضّل اختيار الوقت المناسب لممارسة الرياضة، سواء في الصباح الباكر أو مساء.