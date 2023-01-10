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مع خطر انفجارها.. نجاح عمليّة استئصال قنبلة من جسد جنديّ أوكراني

منذ 42 دقيقة
استئصال قنبلة من جذع جنديّ أوكراني

استئصال قنبلة من جذع جنديّ أوكراني

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حالف الحظ والجهود الطبية أحد الجنود الأوكرانيين وبقي على قيد الحياة بعد أن استقرت قنبلة حية في جذعه خلال معركة في باخموت في أوكرانيا، وكان لا بد من التدخل لإزالتها جراحيًا.

فقد اضطر الجراح الأوكراني اللواء أندري فيربا، إلى إجراء الجراحة علمًا أن القنبلة اليدوية يمكن أن تنفجر في أيّ لحظة.

بدوره، أكد حاكم المنطقة سيرهي بورزوف، في منشور على “فيسبوك” ليلة الإثنين، أن “أطباءنا العسكريين أجروا عملية لإزالة قنبلة غير منفجرة من جسد جندي”.

وخلال العملية كان من المستحيل إجراء التخثير الكهربي، وهي عملية جراحية تستخدم الحرارة للتحكم في النزيف وتدمير الأنسجة غير الطبيعية لأنها قد تؤدي إلى انفجار القنبلة.

ومع ذلك، قال بورزوف إنّ الدكتور فيربا كان قادرًا على إجراء الجراحة بنجاح وإزالة القنبلة اليدوية.

أضاف بورزوف أن “التدخل العملياتي كان ناجحًا وتم إرسال الجندي المصاب لإعادة التأهيل والتعافي”.

هذا وأفادت صحيفة ديلي ميل أن الدكتور فيربا، أحد الجراحين الأكثر خبرة في أوكرانيا، يعمل في منطقة دونباس منذ عام 2014، حصل على جوائز الدولة للدكتوراه الفخرية في أوكرانيا ودكتوراه في العلوم الطبية وقاد الآلاف من العمليات الميدانية.

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