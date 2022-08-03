مقاومة الإنسولين.. 5 أعراض تتركها هذه المشكلة الصحية على جلد المصاب

مقاومة الإنسولين هي عدم مقدرة الخلايا على إدخال الغلوكوز

يعرف الإنسولين بأنه هرمون يفرزه البنكرياس ويسهل دخول السكر (الغلوكوز) في الدم إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم، حيث يتحول إلى طاقة.

تحدث مقاومة الإنسولين عندما لا يستجيب الجسم للإنسولين جيدًا ويكون الغلوكوز أقل قدرة على دخول الخلايا. في هذه الحالة، يواصل البنكرياس ضخ المزيد من الإنسولين لكن الغلوكوز يظل يواجه صعوبة في الوصول إلى الخلايا، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فهذه أهم أعراض مقاومة الإنسولين على الجلد في ما يأتي:

1. الشواك الأسود (Acanthosis nigricans)

الشواك الأسود هو حالةٌ تصيب الجلد حيث يصبحُ داكنًا ومخمليًا وتزداد سماكة الجلد في كثيرٍ من الأحيان، يظهر الشواك الأسود عادةً على ثنايا الجلد كالإبطين والرقبة وأعلى الفخذ، ويسبب رائحةً غير مرغوبة إضافةً إلى الحكّة.

ويجدر الذكر أن هذا العرض لا يقتصر على مرضى مقاومة الإنسولين، حيث أنه قد يظهر في بعض الحالات المرضية الأخرى، مثل: السرطان، أو اضطرابات الهرمونات، أو كأثرٍ جانبيٍ لبعض الأدوية.

2. الزوائد الجلدية (Skin tags)

تظهر الزوائد الجلدية في مختلف أجزاء الجسد بما في ذلك الوجه والجفون وأعلى أو أسفل الصدر وتحت الإبط، ويكون لونها لحميّ أو بني، تكون هذه النتوءات والزوائد الجلدية غير ملحوظة وغير مؤلمة إلّا عند احتكاكها بالملابس أو وقوعها، وتتراوح أحجامها بين 2 ملليمترًا – 1 سنتيمترًا في معظم الأحيان.

3. حب الشباب (Acne)

يظهر حب الشباب كأحد أعراض مقاومة الإنسولين على الجلد، ويلاحظ أيضًا أن حب الشباب في هذه الحالة يتركز في منطقة الذقن دون غيرها من المناطق.

4. الشعرانية (Hirsutism)

يقصد بالشعرانية زيادة نمو الشعر لدى السيدات كالرجال، حيث يظهر الشعر في مناطق من أجسادهن على غير المعتاد كالوجه أو أي منطقة بالجسد.

وتعد مقاومة الإنسولين السبب الأساسي الثاني للشعرانية عند النساء بعد متلازمة تكيّس المبايض (Poly cystic ovulation syndrome) وتسهم الأدوية على زيادة الحساسية للإنسولين مما يقلل من عرض الشعرانية.

5. تساقط شعر الرأس (Androgenetic alopecia)

يكون سبب التساقط في هذه الحالة هو ارتفاع تركيز هورمون الأندروجين (Androgen) في الدم، ويصيب النساء بنسبة أقل من الرجال كأحد أعراض مقاومة الإنسولين على الجلد.

الأمراض الجلدية التي ترافق مقاومة الإنسولين

بالإضافة إلى أعراض مقاومة الإنسولين على الجلد لوحظ ترافق بعض الأمراض الجلدية مع مقاومة الإنسولين، ومن هذه الأمراض الجلدية الآتي:

1. الصدفية (Psoriasis)

تعد الصدفية مرضٌ جلديٌّ يتسبب ببقع جلدية متقشّرةٍ وتسبب الحكّة، كما أنها تنتشر في أماكن مختلفةٍ من الجلد مثل: الأكواع، والركب.

وتجد بعض الأبحاث ترابطٌ بين حالات للصدفية ومقاومة الإنسولين.

2. البهاق (Vitiligo)

وجد العلماء أن الأشخاص المصابين بالبهاق هم عرضةً أكبر للإصابة بمقاومة الإنسولين، حيث أن زيادات مستويات الإنسولين تسهم في مهاجمة خلايا المناعة لصبغة الجلد.

3. التهاب الغدد العرقية القيحي (Hidradenitis suppurativa)

تظهر بعض الأبحاث أن هنالك فرصة أكبر لحدوث حالتي مقاومة الإنسولين والتهاب الغدد العرقية القيحي، والذي يقصد به التهاب بصيلات الشعر في المناطق التي تكثر فيها الغدد العرقية مسببًا بذلك ألمًا وقيحًا.

هل تشفى أعراض مقاومة الإنسولين على الجلد؟

تتراجع أعراض مقاومة الإنسولين على الجلد باتباع العديد من الطرق التي تسهم بزيادة حساسية الخلايا للإنسولين، ومن هذه الطرق الآتي:

1. ممارسة التمارين الرياضية

تعد الرياضة بمختلف أنواعها وبمعدّل 30 دقيقة باليوم ولمدة 5 أيام بالأسبوع عاملًا مهمّا في تقليل الوزن وأعراض مقاومة الإنسولين على الجلد.

2. اتباع نظام غذائي صحيّ

يكون ذلك بتناول وتنويع الفواكه والخضار والأسماك والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والسكريات والأطعمة عالية السعرات الحرارية.

3. تناول الأدوية

يصرف الطبيب بضع أدويةٍ كدواء الميتفورمين (Metformin) المدعو بمساعد السكري، وذلك للحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة.