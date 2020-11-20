منظمة الصحة: أخبار طيبة عن المناعة تمنح المزيد من الأمل للقاحات المحتملة

قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية إن دراسة بريطانية خلصت إلى أن من أصيبوا بكوفيد-19 ليس من المحتمل إصابتهم بالعدوى مجدداً لمدة ستة أشهر على الأقل، ووصف النتيجة بأنها أخبار طيبة تمنح أيضاً المزيد من الأمل للقاحات المحتملة للوقاية من المرض.

وقال مايك ريان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة في مؤتمر صحفي: “هذه أخبار جيدة حقاً.. أن نشهد مستويات ثابتة من المناعة في البشر حتى الآن… يعطينا أيضا الأمر الأمل فيما يتعلق باللقاحات”.

وقالت ماريا فان كيركوف التي تقود جهود المنظمة الفنية لمكافحة كورونا: “لا نزال بحاجة لمتابعة هؤلاء الأفراد لفترات زمنية أطول لمعرفة فترة استمرار المناعة”.

من جهة أخرى حذر خبراء من منظمة الصحة العالمية من استخدام عقار ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة “غيلياد ساينسز” (Gilead Sciences) في علاج مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات بغض النظر عن درجة مرضهم، إذ لا يوجد دليل على أنه يحسن من فرص البقاء على قيد الحياة أو يقلل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي، وتصنع غيلياد ساينسز الدواء تحت اسم “فيكلوري” (Veklury).