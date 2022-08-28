الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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منع المشروبات الغازية في المدارس السعودية

منذ 5 دقائق
مشروبات غازية

مشروبات غازية

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أكدت وزارة الصحة في السعودية، وضع شروط صحية خاصة لخدمات التغذية في المدارس، أبرزها منع بيع المشروبات الغازية، التي يشكل تناولها بكثرة خطرا على صحة الأطفال، وفقا لدراسات.

وحسبما ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، فكشفت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، وجود اشتراطات صحية خاصة بتقديم خدمات التغذية في المدارس، وأن وزارة التعليم أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق مما يقدمه مزودو الخدمة في المقاصف المدرسية.

وشددت على عدم السماح ببيع المشروبات الغازية في المدارس، لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تضعها وزارة التعليم.

وأكدت الشهري التشديد على متابعة التزام المقاصف بعدم بيع المشروبات الغازية، وهي المشروبات التي كثرت الدراسات حول أضرارها، بسبب امتلاكها نسبة عالية من السكر، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أفادت ابتسام الشهري خلال حديثها لقناة “الإخبارية” السبت، بأن وزارة التعليم أنهت استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد مبكرا، وهناك متابعة وتوجيه من وزير التعليم حمد آل الشيخ لكافة إدارات التعليم لصيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية، حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب، وافتتاح مدارس ومشاريع تعليمية جديدة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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