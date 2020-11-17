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منها إنقاص الوزن … فوائد مدهشة لمشروب الكرافس

منذ ساعة واحدة
مشروب الكرافس

مشروب الكرافس

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يستخدم الكرفس في العديد من المألكولات ومختلف أنواع الحساء، لكن قلما يذكر مشروب الكرفس الصحي، والذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد على تغذية الجسم وترطيبه بالإضافة إلى الكثير من الفوائد المدهشة.

يحتوي كوب واحد من عصير الكرفس (240 مل) على غرامين من البروتين و9.5 غرامين من الكربوهيدرات و5 غرامات من السكر، كما يحتوي على 8% من القيمة اليومية من الكالسيوم و7% من المغنسيوم و5% من الفوسفور و14% من البوتاسيوم و9% من الصوديوم، بحسب تقرير لموقع “ديلي ميديكال إنفو”.

ويحتوي هذا الكوب السحري أيضا 7% من القيمة اليومية المطلوبة من فيتامين “إيه” و16% من فيتامين “سي” و74% من فيتامين “كيه”، علاوة على احتوائه عناصر مثل الزنك والبيوتين والنحاس والفوليك والكثير من مضادت الأكسدة.

كما أن مشروب الكرفس منخفض السعرات الحرارية، إذ يحتوي على 5 غرامات فقط من السكر، وإجمالا يمنح الجسم 42 سعرا حراريا.

الفوائد:

– ترطيب البشرة. يحتوي نسبة كبيرة من الماء، لذا هو مساعد طبيعي للكلى ووظائف المخ وإدارة ضغط الدم ودرجة الحرارة.

– مضاد للالتهابات. يساعد في الحد من خطر الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري والسمنة وبعض أنواع السرطان.

– علاج التهاب المفاصل. نظرا لأنه يحتوي على مركبات الفلافونيد.

– علاج الأمراض العصبية. تساعد مادة اللوتولين به على تقليل هذا النوع من الالتهابات والحد من تلف خلايا المخ، وتحسين الذاكرة وعمليات التعلم وتأخير تطور مرض الزهايمر.

– علاج ارتفاع ضغط الدم. أثبتت دراسة أن الاتنظام في تناول 75 مجم من مستخلص بذور الكرفس مرتين يومين لمدة 6 أسابيع يساعد في ذلك.

– زيادة الخصوبة.

– علاج ارتداد حمض المعدة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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