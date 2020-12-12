منها احمرار العيون…اكتشاف المزيد من أعراض الإصابة بكورونا لدى الاطفال

يعتبر الأطفال أقل فئة عرضة للإصابة بفيروس كورونا لعدة أسباب منها مجهولة ومنها تتعلق بأسباب مناعية لكن هذا لا يعني استحالة إصابتهم، ويقلق الآباء حيال احتمالية إصابة أطفالهم بالفيروس، لذلك سنعرض لكم المزيد من أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى الاطفال.

وذكرت مؤسسة “مايو كلينك”، أن معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا يعانون من مجرد أعراض خفيفة فقط، “ولكن في الأطفال الذين يطورون متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة MIS-C، تصبح بعض الأعضاء والأنسجة لديهم، مثل القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والدماغ والجلد والعينين، ملتهبة بشدة”.

ويصاحب هذه الأعراض عادة طفح جلدي وتورم الغدد في الرقبة وشفاه جافة ومتشققة وأصابع حمراء وعيون حمراء.

وأجرى مسعفون من كلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك مزيدا من الفحوصات في هذا الصدد، وبعد تقييم 35 طفلا استوفوا معايير المتلازمة الالتهابية الغامضة، أفاد المسعفون كيف يمكن أن تكون الأعراض أيضا “جلدية مخاطية”، التي تُعرف بأنها تلك التي تؤثر على “فتحات الجسم”، مثل فتحات الأنف، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس”.

ووجد الباحثون أن هؤلاء الصغار لديهم عيون منتفخة وخدود متوهجة و”لسان الفراولة”، بشكل أكثر دقة، أصيب 8 أطفال بلسان الفراولة، و7 منهم عانوا من عيون حمراء منتفخة، بينما أصيب ستة باحمرار الخدود.

ولاحظ مسعفو نيويورك أيضا وجود “تداخل سريري كبير” بين كاواساكي ومتلازمة الالتهاب التي يسببها فيروس كورونا، ويعتبر مرض كاواساكي حالة نادرة تصيب عادة الأطفال دون سن الخامسة وتسبب التهاب الأوعية الدموية.بينما تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن الأعراض المميزة لهذا المرض هي ارتفاع في درجة الحرارة الذي يستمر لمدة خمسة أيام أو أكثر.