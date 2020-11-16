منها التعرق الليلي … أعراض غير شائعة لسرطان الدم

يوجد العديد من الأعراض لسرطان الدم، ولكن ثمة أعراض غير شائعة للمرض نستعرضها في هذا المقال، وتدل على الإصابة بسرطان الدم ولا يجب الإغفال عنها.

وعادةً ما يتم تصنيف سرطان الدم في 3 مجموعات مختلفة: اللوكيميا والأورام اللمفاوية والورم النخاعي.

ويعتبر التعرق الليلي أمراً طبيعياً، خاصة إذا كانت الغرفة ساخنة، كما أن انقطاع الطمث والقلق وانخفاض نسبة السكر في الدم وتعاطي الكحول وبعض الأدوية من الأسباب الشائعة أيضاً للتعرق الليلي.

لكن التعرق الليلي المفرط يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان الدم، وفقاً لجمعية سرطان الدم في المملكة المتحدة، وتقول الجمعية “يعاني بعض الأشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية من تعرق غزير أثناء الليل، لكننا لا نعرف حتى الآن سبب ذلك”.

كما يعاني بعض المرضى المصابين بسرطان الدم من الحكة، ويمكن لمشاكل البطن والمعدة أن تكون مؤشراً آخر على الإصابة بالمرض، حيث يمكن أن تكون هذه الاضطرابات ناجمة عن تراكم خلايا الدم غير الطبيعية في الطحال.

وقد يشعر المريض بالشبع بعد تناول كميات صغيرة فقط من الطعام، أو يشعر بعدم الراحة تحت ضلوعه على الجانب الأيسر، أو يعاني من الانتفاخ أو التورم، أو الألم في بعض الأحيان.

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان الدم التي يجب ملاحظتها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

فقدان الوزن غير المبرر

كدمات أو نزيف غير مبرر

كتل أو تورمات

ضيق التنفس

الالتهابات المستمرة أو المتكررة أو الشديدة

حمى (38 درجة مئوية أو أعلى) غير مبررة

التعب الذي لا يتحسن بالراحة أو النوم

شحوب البشرة بشكل غير عادي