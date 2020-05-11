منها الجوز واليقطين.. أطعمة نباتية تشمل كل العناصر الغذائية اللازمة

يعد الطعام المتوازن امرا هاما للجسم، ولتعبئة أي وجبة بالعديد من العناصر الغذائية؛ فإنه يجب أن نضيف البروتين والدهون الصحية والألياف والماء أو مزيجا من هذه العناصر، وفيما يلي بعض من الأطعمة النباتية التي تشمل هذه العناصر، وفقًا لموقع “thebeet”.

بذور اليقطين

تعد بذور اليقطين هي الحصان الأسود للأغذية النباتية؛ فهي واحدة من أكثر البذور المتوازنة والمغذيات الكبرى إذ تحتوي أونصة واحدة من بذور اليقطين على خمسة جرامات من البروتين، وخمسة جرامات من الألياف، وخمسة جرامات من الدهون، ما يجعلها أقل في الدهون من المكسرات والبذور الأخرى.

وتسمح النكهة الدقيقة والملمس المرضي لبذور اليقطين باللعب بلطف مع الأطباق الحلوة والمالحة؛ فيمكن استخدامها مع أي سلطة، أو مزيج من المكسرات، أو الجرانولا المصنوعة في المنزل، وتزيين المعكرونة، أو اليخنات، أو حتى التاكو.

الجوز أو زبدة البذور

هناك أنواع شائعة مثل الحمص أوزبدة الفول السوداني وزبدة اللوز، وهناك أنواع أخرى مثل زبدة بذور السمسم أو زبدة الطحينة، وزبدة بذور عباد الشمس، زبدة بذور القنب، وزبدة بذور اليقطين، وزبدة الجوز، وجميع زبدة البذور البديلة هناك، والآن يتم صناعة زبدة بذور البطيخ الآن.

وتحتوي جميع هذه الفروق على كميات رائعة من الدهون الصحية والألياف والبروتين.

الخضر الورقية

من الصحيح أن الخضر لا تقدم الكثير في أقسام الدهون والبروتينات، إلا إذا كنت تأكل كمية كبيرة منها، بيد أن هناك طريقة لإضافة اللون الأخضر باستمرار إلى طعامك وإدخاله في وجبات مثل بيض بالسبانخ، سلطة حبوب مع جرجير، شوربة باللفت، السلق السويسري.

بذور القنب مقشر

وهي بذور معبأة بالبروتين والدهون ولكن منخفضة في الكربوهيدرات، بذور القنب المقشر أو ماتعرف بـ”قلوب القنب” يمكن مزجها في العصائر، أو وضع حفنة في السلطة، أو تقليبها في المكسرات.

الخضار والفواكه الغنية بالماء

تحتوي الخضروات مثل الخيار والخس والكوسا والكرفس والفلفل والقرنبيط والملفوف على محتوى مائي بنسبة 92% أو أعلى، كما أن العديد من الفواكه مغمورة بالماء أيضا، بما في ذلك البطيخ والطماطم والجريب فروت والفراولة والخوخ والبرتقال، فالبقاء رطبا هو مكون أساسي للشبع، لذلك من الضروري دمج هذه الفاكهة والخضروات في وجباتك النباتية.

إن تناول نظام غذائي نباتي لا يعني أن عليك العيش على الخس والتظاهر بالشبع طوال الوقت، فهناك العديد من الطرق لتكملة وجباتك وإرضاء شهيتك، والطريقة الصحية للقيام بذلك هي إضافة المزيد من الأطعمة النباتية.