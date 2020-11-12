منها الحمضيات والبطاطا الحلوة..أغذية شتوية تُعزز صحتك

يعد فصل الشتاء هذا العام مختلفا عن السابق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي تتشابع أعراضه لحد ما مع الإنفلونزا الموسمية .

بحلول فصل الشتاء، تختفي العديد من الفواكه والخضروات المفضلة للجميع، وإذا كان الأمر يسبب ضيقا بالنسبة لك، فينبغي معرفة أن فصل الشتاء مليء أيضا بالأطعمة الشتوية الخارقة المليئة بالعناصر الغذائية المهمة مثل الألياف والمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، والتي تعزز الصحة.

وفيما يلي الأطعمة الشتوية التي تقوي الصحة والمناعة بحسب موقع eatthis، وهي:

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل طريقة طبيعية لمحاربة الفيروسات السيئة التي تنتشر خلال فصل الشتاء، ويستخدم منذ قرون لتحسين الهضم وتهدئة اضطراب المعدة وتعزيز المناعة، وغالبا ما يكون متاحا طوال العام، إلا أن الجذور الطازجة يتم حصادها في أشهر الشتاء.

الكرنب الأجعد (كالي)

يعتبر واحدا من الأطعمة الشتوية المفيدة، والذي يحتوي على كمية هائلة من البوتاسيوم والذي يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق إزالة الصوديوم الزائد من الجسم.

ويعتبر هذا النوع من الكرنب مصدرا رائعا لحمض الفوليك الذي يساعد في تكوين الأنبوب العصبي للجنين.

الحمضيات

تحتوي الحمضيات على كمية هائلة من فيتامين سي، ما يجعلها مثالية في أشهر الشتاء خلال موسم البرد والإنفلونزا.

وتحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون أيضا على المعادن والمواد الكيميائية النباتية التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

التفاح

يحتوي التفاح على نسبة كبيرة من فيتامين سي، وهو يقوي المناعة ومفيد خلال موسم البرد والإنفلونزا، ويحتوي التفاح أيضا على البكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان ثبت أنها تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول.

يظهر التفاح نهاية الصيف ولكنه غالبا ما يستمر حتى أواخر الخريف وأوائل الشتاء، اعتمادا على المكان الذي يعيش فيه.

كرنب بروكسل

يعتبر كرنب بروكسل أحد أفضل الأطعمة الشتوية، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي و ك وحمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم وفيتامين B6.

الشمر

يعتبر الشمر قوة شتوية هائلة، حيث يحتوي على عناصر غذائية ممتازة تتضمن الألياف والبوتاسيوم والمنغنيز والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس، ويظهر بقوة في الخريف خلال أوائل الربيع.

البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة واحدة من الأطعمة المفضلة في الطقس البارد، وهي أيضا مصدر كبير للبيتا كاروتين، أحد مضادات الأكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة والالتهابات.

الرمان

يحتوي الرمان على نسبة عالية من مادة البوليفينول، المعروفة بتحسين صحة القلب ومكافحة العدوى وتحسين الذاكرة.

البنجر

يحتوي البنجر على نسبة عالية من حمض الفوليك والبوتاسيوم وبيتا كاروتين، ويمكن طهيه أو وضعه في السلطة الشتوية.

الكراث

يعتبر مصدرا مهما للمغنيسيوم والذي يسبب القلق والتهيج، ويمكن وضعه في الحساء والسلطات الشتوية، ويبدأ في أكتوبر ويستمر عادة حتى أوائل الربيع.