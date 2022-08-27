منها حماية القلب.. تناول منتجات الصويا يعود بآثار مفاجئة على الجسم!

عندما تسمع كلمة فول الصويا، لا بد أنّ الفوائد الصحية التي سمعت عنها منذ سنوات هي أول ما يخطر في بالك. لكن، في المقابل، ارتبطت منتجات الصويا باحتمال الاصابة بسرطان الثدي، وأمراض الغدة الدرقية، والخرف. غير أن هذه المزاعم لا تزال غير مثبتة، وفقًا لخبراء صحيين.

تقول خبيرة التغذية “كاثرين بيبر” إن الصويا هو أحد الأغذية الأكثر إثارةً للجدل. ويمكن استهلاك الصويا بشكل آمن عدة مرات في الأسبوع، لا سيما اذا كان بديلًا عن اللحوم الحمراء والمعالَجة، وفق موقع Eat This not that، نقلًا عن خبراء.

وأشارت بيبر، في هذا الإطار، الى أن دراسات كثيرة تدعم سلامة استهلاك ٢٥ غرامًا من بروتين الصويا في اليوم، والصويا غذاء مكثف يزوّد الجسم بالبروتين والألياف والكالسيوم وفيتامين B، ويبدو أن له آثارًا ايجابية على أولئك المصابين بأمراض القلب والسكري.

وفي السطور التالية، نستعرض الفوائد المحتملة لتناول المزيد من الصويا:

الصويا قد يساعد على خسارة الوزن

الصويا هو مصدر غني للبروتين، العنصر الغذائي الأساسي لإصلاح وبناء العضلات. وكلّما زاد وزن العضلات، كلّما حرق الجسم سعرات حرارية أكثر، وكلما قلت نسبة الدهون.

البروتين يساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويكافح الرغبة بتناول النشويات السكرية. تقول خبيرة التغذية “لورين ماناكر” إن الصويا يلعب دورًا ابجابيا في مقاومة الانسولين، واستقلاب الأحماض الدهنية، والتغييرات الهورمونية والخلوية والجزيئية المرتبطة بزيادة الوزن.

في السياق نفسه، وجدت دراسة نُشرت في مجلة International Journal Of Medical Science تناولت أثر الصويا على الأشخاص الذين يعانون من السمنة أن استهلاك بروتين الصويا بانتظام يخفّض الوزن، والدهون، ومستويات الكوليسترول.

الصويا قد يحمي القلب

بينما قد يساعد النظام الغذائي الغني ببروتين الصويا على خسارة الوزن، هناك فوائد أخرى يمكن الحصول عليها من خلال تناول منتجات الصويا. تقول الخبيرة الغذائية “توبي أميدور” إن الصويا قد يساهم في تخفيض الكوليسترول وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرةً الى أن تحليلًا نُشر في The Journal Of Nutrition، وجد أن بروتين الصويا قلّل مستويات الكوليسترول الضار بنسبة ٣ الى ٤ بالمئة لدى البالغين.

الصويا قد يساهم في تقليل مخاطر القاتل الصامت

إنّ مشكلتين صحيتين أخريين تلعبان دورًا مفتاحًا في أمراض القلب، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، والتي قد يخفّف تناول الصويا من احتمال حدوثهما، هما ضغط الدم المرتفع والالتهابات، وفق “أميدور”.

والالتهابات المزمنة هي مشكلة صحية حيث تفيض خلايا الجهاز المناعي في الجسم بسبب نظام غذائي ضعيف، وبسبب التدخين واستهلاك الكحول وغيرها من العوامل الأخرى. وقد يؤدي ذلك الى خلل في الانسجة، مثل بطانات الشرايين، مما قد يحفّز “قاتل صامت” آخر، وهو الضغط المرتفع.

الالتهابات والضغط المرتفع كلاهما قد يسبّبان حدوث صفائح في الاوعية الدموية التي يمكن أن تتكسر وتحفّز تشكل الجلطات الدموية المسؤولة عن النوبات القلبية والسكتات. وقد اقترحت دراستان حديثتان أن إضافة بروتين الصويا الى النظام الغذائي قد تخفّف ضغط الدم والالتهابات المزمنة.

الصويا قد يقوّي العظام

فيما يتقدّم الإنسان في العمر، ترتفع مخاطر الإصابة بهشاشة العظام. ووفق الخبراء، فإن نصف البالغين فوق عمر الخمسين، يواجهون خطر كسور العظام بسبب انخفاض كثافة العظام. وإن تناول المزيد من الصويا قد يساعد في حمايتك من الكسور.

إن مادة الايسوفلافون الموجودة في منتجات الصويا مرتبطة بتحسين الكثافة المعدنية في العظام، والوقاية من هشاشة العظام، بعض النظر عن الوزن.

والايسوفلافون مركّب نباتي موجود بغزارة في فول الصويا ومنتجاته أكثر من اي طعام آخر.