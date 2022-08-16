من علامات ارتفاع الكولسترول.. اصفرار الأظافر والتعرق الزائد

يمكن أن تؤدي عادات الأكل السيئة ونمط الحياة غير الصحي إلى تراكم الكوليسترول الضار، الذي يمكن أن يسبب المزيد من المشاكل الصحية، لذلك من المهم معرفة العلامات التحذيرية لارتفاع الكوليسترول.

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون تنتج في الجسم ضرورية لبناء الخلايا السليمة، ومع ذلك، عندما يتم إنتاج الكوليسترول بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.

كيف يؤثر ارتفاع الكولسترول في الدم على جسمك؟

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى تكوين رواسب دهنية في الأوعية الدموية في بعض الأحيان، يمكن أن تتكسر هذه الرواسب دون أي تحذير وتشكل جلطة تؤدي بدورها إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

لذلك، من المهم فحص مستويات الكوليسترول لديك على فترات منتظمة.

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الضار ، ليس جيدًا لصحتك. يؤدي التراكم المفرط للكوليسترول الضار إلى تضييق الأوعية الدموية مما قد يؤدي إلى ألم في الصدر أو أحداث صحية أكثر خطورة مثل النوبة القلبية، ومع ذلك، ليس كل الكوليسترول ضارًا بجسمك.

يُعرف البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) بالكوليسترول الجيد ، وتعد المستويات العالية من هذا البروتين الدهني علامة على الصحة الجيدة. انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول نتيجة خيارات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين أو عدم النشاط البدني أو زيادة الوزن والسمنة أو يمكن أن يكون وراثيًا.

يمكن أن يساعد نمط الحياة الصحي ، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والأدوية في بعض الأحيان ، في تقليل ارتفاع الكوليسترول في الدم.

علامات ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

قد تظهر بعض العلامات التحذيرية في جسمك والتي يمكن أن تساعدك على تحديد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في وقت مبكر احترس من العلامات التالية لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم:

1. أظافر صفراء

ترسب اللويحات الزائدة في الشرايين تجعلها ضيقة، مع وجود رواسب كبيرة تسدها تمامًا. عندما يتم انسداد الشرايين ، فإنه يحد من تدفق الدم إلى عدة أجزاء من الجسم، بما في ذلك الأظافر. يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور خطوط داكنة تحتها أظافرك والتي تعمل عادةً في اتجاه نمو الظفر.

2. تنميل في الساقين والقدمين

قد تكون هذه علامة أخرى على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتي تشير إلى تطور الترسبات في الشرايين والأوعية الدموية الأخرى.

يمكن أن تؤدي الانقطاعات في تدفق الدم إلى منع وصول الدم الغني بالأكسجين إلى الذراعين والقدمين.

قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم والوخز وعدم الراحة. تشمل الأعراض الأخرى لارتفاع الكوليسترول في الساقين والقدمين برودة الساقين أو القدمين ، والقروح التي لا تلتئم ، والتشنجات.

3. التعرق

التعرق من الأعراض التي يتم تجاهلها بشكل شائع ويجب أن تدق جرس الخطر إذا بدأت في التعرق بغزارة.

إذا لم يكن لديك حمى أو إنفلونزا ، يجب أن تبدأ في التفكير في أسباب أخرى.

4. مرض الشريان المحيطي

يشار إلى هذه الحالة باسم تراكم الكوليسترول الزائد في الأوعية الدموية يؤدي إلى انسداد يؤدي إلى ألم في الأطراف. يتسبب مرض الشرايين المحيطية في الشعور بعدم الراحة في اليدين والقدمين ويمكن أن يؤثر على الأنشطة اليومية مثل المشي والجري، مما يؤثر على جودة حياتك.

يتسبب ارتفاع الكوليسترول في تضييق الأوعية الدموية الذي يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر أو أحداث صحية أكثر خطورة مثل النوبة القلبية.

أفضل طريقة لتقليل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هي اتباع أسلوب حياة صحي وتناول الأدوية على النحو الذي يصفه طبيبك.

تتضمن بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك البدء بها على الفور للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية ، تجنب استهلاك التبغ ، وتناول نظام غذائي غني بالألياف وقليلة الدهون المشبعة ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والحفاظ على وزن صحي.