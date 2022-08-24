النخالة الوردية (Pityriasis rosea) هي طفح يبدأ في الظهور على البطن أو الصدر أو الظهر على شكل بقع بيضاوية أو دائرية تسمى بقع الطليعة، ويمكن أن يصل حجمها إلى 10 سنتيمترات بالعرض، فما هي أسباب النخالة الوردية؟

ما هي أسباب النخالة الوردية؟

لسوء الحظ إن السبب المعروف والدقيق وراء النخالة الوردية غير واضح، ولكن أشارت بعض الأدلة إلى أن الطفح الناتج قد يكون السبب وراءه عدوى بكتيرية أو فيروسية وتحديدًا سلالات معينة من فيروس الهيربس، ولكن لا علاقة لفيروس القوباء الذي يسبب القروح الباردة.

وتشير التقارير إلى أن أسباب النخالة الوردية قد تكون أحد الاحتمالات الآتية:

1. الإصابات الفيروسية

تمتلك فيروسات الهيربس 6 و7 أقوى ارتباط مع النخالة الوردية ولكن الدراسات لم تكن مؤكدة حول ذلك، كما قد تكون العدوى الفيروسية الأخرى، مثل: إنفلونزا الخنازير (H1N1)، وفيروس كورونا المستجد (COVID-19) من الأسباب أيضًا.

2. ردود الفعل تجاه الأدوية

قد يكون علاقة للعديد من الأدوية، مثل: مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والهيدروكلوروثيازايد، والكابتوبريل، ومضادات الذهان غير التقليدية، والباربيتورات ، والبنسيلامين ، والإيماتينيب ، والميترونيدازول ، والأيزوتريتينوين ، والكلوزابين ، والكلونيدين بالنخالة الوردية.

3. المطاعيم

قد يتم تحفيز النخالة الوردية عن طريق اللقاحات، مثل: الدفتيريا، والجدري، والتهاب الكبد ب، والمكورات الرئوية، وفيروس كورونا المستجد.

كما يجدر التنويه أن هذه المشكلة لا تعد معدية، كما أنها لا يمكن أن تصل للآخرين عن طريق التواصل الجسدي.

من هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالنخالة الوردية؟

تعد النخالة الوردية أكثر شيوعًا:

المراهقون والشباب من عمر 10 – 35 عامًا ومع ذلك يمكن أن تصيب الأشخاص في أي عمر.

النساء، تحدث النخالة الوردية أكثر قليلًا عند النساء.

فصل الشتاء، تحدث معظم الحالات في فصل الشتاء.

كيف يتم تشخيص النخالة الوردية؟

عادةً ما يتم تشخيص النخالة الوردية بناءً على التاريخ الطبي والفحص البدني، حيث يعد الطفح الجلدي الناتج عن النخالة الوردية مميز وفريد من نوعه، ويمكن لطبيب الأمراض الجلدية تشخيصه عن طريق النظر إلى الطفح الجلدي الظاهر، ولكن قد يطلب الأطباء إجراء فحص دم أو كشطة أو خزعة لاستبعاد أي حالة أخرى، مثل: القوباء الحلقية أو الأكزيما.

هل يمكن علاج النخالة الوردية؟

بعد توضيح أسباب النخالة الوردية، لا بد أنك تتساءل حول طرق العلاج، والحقيقة هي أنه في معظم الحالات تشفى النخالة الوردية من تلقاء نفسها في غضون فترة تتراوح بين 4 – 10 أسابيع، ولكن إذا لم يختفِ الطفح الجلدي في هذا الوقت، أو في حال كانت الحكة مزعجة قد يصف الطبيب بعض العلاجات التي تساعد في التخفيف منها.

ومن الأمثلة على العلاجات التي قد يصفها الطبيب:

الكورتيكوستيرويدات.

مضادات الهيستامين.

الأدوية المضادة للفيروسات.

الأدوية الموضعية لتخفيف الحكة، مثل: غسول الكالامين أو أكسيد الزنك.