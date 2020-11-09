نجاح علمي مذهل… تجديد الغضروف التالف‎ بأنسجة 3D

كشف موقع Technology Networks التقني، عن نجاح فريق بحثي من معهد ”ويك فورست“ للطب التجديدي الأمريكي (WFIRM)، في تطوير نوع من الطباعة الحيوية للغضروف بتقنية 3D، لاستعادة وظيفة الركبة التالفة نتيجة التهاب المفاصل أو تعرضها لإصابة.

وقد تمكن الفريق البحثي من بناء أنسجة هجينة باستخدام طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد، لتجديد الغضروف الليفي، والموجود بشكل أساسي في مفصلي الركبة، ويُعد المسؤول عن توصيل الأوتار والأربطة والعظام معا.

ويتميز الغضروف المفصلي بأنه صلب ومطاطي، حيث يعمل كممتص للصدمات في مفصل الركبة.

ويصيب تنكس أنسجة الغضروف المفصلي الملايين حول العالم، حيث تعد عملية استئصال الغضروف المفصلي الجزئي بالمنظار، واحدة من أكثر عمليات تقويم العظام شيوعًا.

وإلى جانب الجراحة، فهناك نقص في خيارات العلاج المتاحة.

وللتغلب على ذلك، أنشأ الباحثون نظام طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد، لبناء نسيج هجين لتجديد الغضروف.

ويعمل النظام على دمج كل من المواد القابلة للتحلل، ومواد تشبه البلاستيك لتشكيل شكل الأنسجة، والأحبار الحيوية التي تحتوي على الخلايا لبناء أنسجة وأعضاء جديدة، بحسب “ارم نيوز”.