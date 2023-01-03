نصائح بسيطة تجعل الرجل يستمع بإنصات لزوجته

يعد عدم حصول الزوج على الاهتمام الكافي من زوجته أحد الأسباب الشائعة وراء عدم حديثه معها، وتشعر العديد من النساء بأنهن غير مسموعات أثناء حديثهن مع شركاء حياتهن؛ ما يتسبب أحيانا بحدوث المشاكل بين الطرفين.

وفي هذا الشأن، أوضح خبيرا التواصل الاجتماعي كاتي وجاي هندريكس، في تقرير بموقع “تانغو”، ما يجب أن تعرفه السيدات عن كيفية بناء التواصل الفعال مع الرجال.

وبحسب التقرير، فإن بعد السلوكيات البسيطة يمكن أن تساعد السيدات على الشعور بأنهن “مسموعات”، فهناك فروق كبيرة بين طريقة تواصل الرجال والنساء تبعا لأدوارهم الاجتماعية منذ القدم.

تحدثي بطريقة محددة ومختصرة

عندما يتكلم الرجل، فهو يدخل مباشرة في صميم الموضوع، ويقول المعلومات الضرورية فقط، وهذه هي طريقة تواصله منذ مئات السنين، فالمعلومات الأساسية هي ما يعبر عنه.

وتسمى هذه الظاهرة “الاتصال الرقمي”، وتعود للأيام القديمة ولا تزال تؤثر بشكل كبير على الطريقة التي يتواصل بها الرجل ويستقبل فيها المعلومات حتى اليوم.

ولكن مهلا، لا يعني هذا أنهم لا يستطيعون مشاركة مشاعرهم، أو إجراء محادثات طويلة، أو تقدير ومراعاة الفروق الدقيقة والجمال، وهذا يعني أنه في بعض الأحيان فقط، يكون “تبسيط ما تقولينه” هو أفضل طريقة لفتح محادثة والوصول إليهم بطريقة تمكنهم من سماعك حقًا.

النساء والتواصل

تحتاج النساء للمزيد من المعلومات لاستمرار المحادثة للتواصل مع الآخرين بالفطرة، ما يجعل المحادثات تأخذ وقتا لتربطها بالمحيط.

وبعد قرون، لا تزال المرأة تتمتع بمهارات طبيعية قوية أكثر في التعبير عن مشاعرها وتحديدها وبناء روابط قوية وسريعة وخلق العلاقة الحميمة من خلال المحادثة، الأمر الذي لا يجيده الرجل كثيرا.

ماذا يعني التبسيط؟

إذا كنت منزعجة مثلا لأنه لم يغسل الصحون كما وعد، لا تسردي له كل ما أثر على مشاعرك وخيبة الأمل عند شرحك للموقف للرجل، لأنك عندما تشاركين كل شيء، لا يسمع الرجل شيئًا.

وبدلا من قول “لماذا لم تغسل الأطباق؟ أنت تعلم أنني أمضيت يومًا طويلًا في العمل وكنت مرهقًة تمامًا عندما وصلت إلى المنزل. وما زلت بحاجة لمساعدة أطفالنا في أداء الواجبات المنزلية والاستحمام، وإعداد عرضي التقديمي ليوم غد. لقد قلت إنك ستغسل الأطباق، ولم تفعل. وبالتالي اضطررت أنا للقيام بذلك لأن تنظيفها سيكون أكثر صعوبة لاحقا”.

وببساطة استبدلي كل ما سبق بالقول “أنا مستاءة لأنك لم تغسل الأطباق، قلت إنك ستفعل”.

ومن خلال تغيير طريقة قولك لما تريدين باختصار ووضوح، يمكنه سماع جميع المعلومات المهمة بدلا من اتخاذه موقفا دفاعيا بشأن العناصر الثانوية (الواجب المنزلي، ووقت الاستحمام، واليوم الطويل في العمل).

وهنا لا تقلقي، هذا لا يعني أنه لا يمكنك مشاركة مشاعرك من الإرهاق والتوتر مع الرجل، وإنما عليك مشاركتها بشكل مباشر ومختلف وبسيط، وبمجرد تطبيق القليل من التبسيط، يمكن أن تكونا زوجين متفاهمين.