نصائح سهلة وفعالة للحفاظ على نشاط طفلك خلال فصل الشتاء

مع حلول فصل الشتاء، تشهد معظم دول العالم درجات حرارة شديدة البرودة، وهذا يمكن أن يجعل الأطفال غير نشيطين خلال فصل الشتاء، بسبب الخمول والكسل ومع ذلك، مع كون أجسامهم في مرحلة التطور، يحتاج الأطفال إلى البقاء أكثر نشاطًا من البالغين، وهذا يستدعي ممارسة الأنشطة البدنية، والتي يمكن أن تساعدهم على بقاء اللياقة البدنية.

وبحسب ما ذكره موقع “news18″، لا يؤدي النشاط البدني إلى تحسين الصحة البدنية والعقلية للأطفال فحسب، بل يساعد أيضًا في بقائهم نشطين خلال أشهر الشتاء، وتتضمن بعض الأنشطة البدنية التي يمكن أن تساعدهم على البقاء نشطين ما يلي:

القفز

يحب الكثير من الأطفال القفز، وبصفتك أحد الوالدين، يمكنك دائمًا تقديم فكرة القفز عندما لا يشعر أطفالك بالرغبة في النهوض من السرير، ويمكنك القيام بذلك عن طريق تحديهم للتغلب عليك، ويمكن أن يحسن القفز من لياقتهم البدنية ويقوي عضلاتهم.

التمارين الرياضية

يحب الأطفال التمارين الرياضية لأنها تنطوي على تمارين القلب من خلال الحركة المستمرة للجسم، وهذه الحركات تشبه إلى حد بعيد الرقص، وأنه مفيد للغاية لياقتهم وهو فعال مثل الركض أو الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة.

الرقص

يعد الرقص أحد أكثر الطرق متعةً وأسهلها لجعل أطفالك نشيطين بدنيًا، ولديهم طاقة كافية للرقص لساعات متواصلة، لذا، ارفع مستوى صوت السماعة وابدأ في الرقص مع طفلك.

فنون الدفاع عن النفس

فنون الدفاع عن النفس ليست فقط طريقة رائعة ليحافظ طفلك على لياقته، ولكنها تساعد أيضًا على غرس الانضباط فيه، سيمكن أطفالك من تعلم الدفاع عن النفس ويساعدهم في بناء قوتهم أيضًا.

التنظيف أو البستنة

اجعل أطفالك ينظفون غرفهم أو اطلب منهم مساعدتك في البستنة، وسيبقى هذا الأطفال منخرطين في النشاط البدني ويغرس فيهم الشعور بالمسؤولية.