نصائح لتعقيم سيارتك للوقاية من كورونا

الخوف من الإصابة بعدوى كورونا يجعلنا ندرك أهمية النظافة، فمن تعقيم أيدينا إلى ملابسنا للمنزل بشكل كامل، وهو أمر مطلوب بالفعل، لكن هل فكرت في تعقيم سيارتك.

معظمنا لم يعد يخرج بناء على التعليمات والإرشادات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، إلا أن سيارتك المتوقفة يمكن أن تكون ملاذا للبكتيريا والفيروسات، بالتالي يجب عليك تنظيف سيارتك بطريقة صحيحة.

وحسب مجلة ”مسكيرا“، يمكنك البدء في تنظيف سيارتك عن طريق إزالة الأوساخ والأتربة عن الجزء الخارجي منها.

ويعد استخدام الصابون المضاد للبكتيريا والمياه مثاليا لهذه المهمة أو يمكنك -أيضا- استخدام محلول مطهر لمنع نمو البكتيريا.

أما بالنسبة للجزء الداخلي من السيارة، فعليك ألا تنسى مسح المناطق التي يتم لمسها بشكل متكرر جيدا، مثل جميع الأزرار والمقابض.

واستخدام مطهر قوي يحتوي على 80٪ من الكحول على الأقل لتنظيف الأماكن والأدوات مثل: حاملات الأكواب، ولوحة العدادات، ومسند الذراع، التي قد لا تبدو قذرة، لكنها يمكن أن تكون أرضا خصبة لتكاثر الجراثيم التي تشكل خطرا عليك وعلى أسرتك.

ويمكن أن يكون الجزء الأكثر صعوبة في التنظيف هو مقاعد سيارتك، على الرغم من أن ذلك يعتمد على خامة المقاعد، إلا أنه من الأفضل أن تكون لطيفا، وتبدأ بتنظيفها باستخدام مكنسة كهربائية أو ببساطة إزالة الغبار بفرشاة، متبوعا برش بعض المطهر. كما يجب تغيير أغطية المقعد وغسلها جيدا.

ثم يمكنك إنهاء الأمر بتعقيم مفتاح سيارتك لأنه يلمس يديك مرارا وتكرارا، وقد تبدو العملية برمتها طويلة، لكن الوقاية أفضل من العلاج، خاصة خلال هذا التفشي.