نصائح من الصحة العالمية للتسوق بأمان في رمضان

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على الرغم من استمرار فرض العديد من الدول إجراءات تقييد التحرك، إلا أن شراء المواد الغذائية “أمر” لا بد منه، لا سيما خلال شهر رمضان، بالنسبة لملايين الناس حول العالم.

وفي حين تضاربت الدراسات بشكل كبير حول مسألة ضرورة تعقيم الحاجيات ومشتريات السوبر ماركت أم لا، أوضحت منظمة الصحة العالمية بعض المعايير التي يجب التقيد بها عند شراء البقالة لإعداد الإفطار.

وشددت في سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر على ضرورة تطبيق الممارسات الصحية الجيدة عند الشراء من البقالة في شهر رمضان، مذكرة بأهمية الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين المتبضع والآخرين.

كما نصحت المتسوقين بضرورة تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق، بالإضافة إلى تجنب لمس العينين أو الفم أو الأنف أو حتى المتعلقات الشخصية.

إلى ذلك، أعادت التذكير بأهمية غسل اليديك جيدًا فور العودة إلى المنزل.

تناول الإفطار

أما عند تناول الإفطار، فأشارت إلى ضرورة غسل اليدين بالصابون مرارًا قبل تناول الطعام وأثناء تناوله وبعده!

ودعت إلى تنظيف وتعقيم الأسطح والمعدات التي سيوضع عليها الطعام بطبيعة الحال.

كما أكدت على وجوب غسل الفواكه والخضراوات جيدًا، خاصةً إذا أكلت نيئة.

إلى ذلك، نوهت بضرورة طهو الطعام حتى حرارة 70 درجة مئوية على الأقل، من أجل الحفاظ على سلامة العائلة.

يأتي هذا في وقت لا يزال الوباء مستمراً في التمدد، إذ سُجّل رسميّاً مساء السبت ما يزيد على أربعة ملايين إصابة بالفيروس المستجدّ في العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، حسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس الساعة 21,45 استناداً إلى مصادر رسميّة.