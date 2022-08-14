نقص المغنيسيوم لدى النساء.. إليكنّ أبرز العوارض!

يؤثر النقص في مستويات الفيتامينات والمعادن على وظائف الجسم المختلفة، ويقوم الجسم عادة بإرسال عدد من العلامات لإبلاغنا بأنه بحاجة الى كميات أعلى من هذه العناصر الغذائية.

ويعتبر نقص المغنيسيوم عند المرأة من الحالات الصحية غير الشائعة، إلا أن البعض قد يعاني من هذا النقص. في العادة لا تظهر أعراض نقص المغنيسيوم على النساء إلى أن يصبح النقص لديهن حاداً، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات قد تكون خطيرة.

وحول أعراض نقص المغنيسيوم عند المرأة، تتحدث اختصاصية التغذية “رولا كمال” في المقال الآتي:

أبرز أعراض نقص المغنيسيوم عند المرأة

– تشنّج العضلات:

تعتبر تشنّجات العضلات والرفّة الغريبة فيها أحياناً من أعراض نقص المغنيسيوم، وفي أسوأ الحالات قد يتسبّب نقص المغنيسيوم بحدوث نوبات من التشنّج. ويرجّح العلماء أن يكون السبب هنا هو تدفّق الكالسيوم بكميات كبيرة إلى الخلايا العصبية، الأمر الذي يتسبّب في فرط تحفيز الخلايا العصبية في العضلات.

ومن الجدير بالذكر أن مكمّلات المغنيسيوم قد تفي بغرض علاج النقص الحاصل لدى النساء البالغات والأصغر سناً، بينما قد لا تجدي نفعاً في حالة كبيرات السن.

-الأمراض النفسية:

قد يتسبّب نقص المغنيسيوم في الإصابة ببعض الأمراض النفسية، مثل اللامبالاة والتي تُعرف طبياً بأنها خدر في المشاعر. بالإضافة الى الاكتئاب؛ الذي يزيد النقص الحاصل في المغنيسيوم من فرص الإصابة به.

-هشاشة العظام:

هناك العديد من العوامل التي قد تزيد من فرص الإصابة بمرض هشاشة العظام، وتشمل التقدّم في السن، عدم ممارسة التمارين الرياضية، نقص في مستويات فيتامين دي D وفيتامين ك K.

وقد لا يتسبّب نقص المغنيسيوم بإضعاف العظام فحسب، بل قد يعمل كذلك على خفض مستويات الكالسيوم في الدم، والذي يعدّ عنصراً مهماً في بناء العظام.

– إرهاق وضعف عام في العضلات:

الإرهاق هو حالة صحية قد تكون نفسية أو جسدية، وقد تكون في بعض الأحيان علامة على نقص المغنيسيوم في الجسم؛ ومع أن الإرهاق العام قد لا يعني في كثير من الأحيان أكثر من كونكِ تحتاجين للراحة بكل بساطة، وفي حالة نقص المغنيسيوم يترافق الإرهاق العام عادة مع ضعف في العضلات وهي حالة صحية تسمى الوهن العضلي.

يرجح العلماء أن السبب الذي يحدث هنا هو أن نقص المغنيسيوم يؤدي إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم في الخلايا العضلية ما قد يتسبّب في إصابة العضلات بوهن وضعف عام.

-الإصابة بالربو:

يرجح الباحثون أن نقص المغنيسيوم قد يتسبّب في تراكم الكالسيوم في العضلات الممتدّة على بطانة المجاري التنفسية والرئتين، ما قد يتسبّب بانقباض المجاري التنفسية، وبالتالي صعوبة في التنفس. والجدير بالذكر أن مستويات المغنيسيوم عادة ما تكون منخفضة لدى المصابات بالربو.

-اضطراب في ضربات القلب:

يعدّ هذا الاضطراب أكثر أعراض نقص المغنيسيوم خطورة؛ إذ قد تصاب النساء بحالة من عدم انتظام ضربات القلب والتي وإن كانت غير خطيرة لدى البعض، إلا أنها قد تتسبّب في العديد من المشاكل الصحية لدى البعض الآخر. وفي بعض الحالات الحادّة قد يتسبّب عدم انتظام ضربات القلب بزيادة فرص الإصابة بفشل القلب.

مصادر غنية بالمغنيسيوم

إن تناول الأطعمة التالية قد يكون كفيلًا بجعلكِ تحصلين على حصتكِ اليومية من المغنيسيوم ومنها: بذور القرع، اللوز، الفستق، الفشار، بذور الشيا، الكاجو، البندق، الشوفان، الحبوب الكاملة والخضروات الورقية.