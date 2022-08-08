نقص في هذا الفيتامين قد يسبّب خللًا في الحمض النووي وأنواعًا من السرطان!

ينتشر مرض السرطان على نطاق واسع في كل دول العالم، على الرغم من الجهود المتواصلة لتخفيف نسبة الإصابات. غير أن هناك امكانية أن يعدّل المرء خطر الإصابة بهذا المرض القاتل. اذ إنّ بعض الأدلة وجدت أن نقصًا شائعًا في أحد الفيتامينات قد يسبب خللًا في الحمض النووي، ويودي الى الاصابة بالسرطان. فهل انت تواجه نقصًا في هذا الفيتامين؟

أشار موقع اكسبرس البريطاني إلى أن مئات آلاف البريطانيين يُشخَّصون بالسرطان سنويا، وفق إحصاءات رسمية، ويُشخَّص ثلث المصابين بعد نقلهم الى المستشفى. وفيما قد يبدو السرطان مرضًا لا يُقهر، هناك طرائق مثبتة لتعديل خطر الاصابة.

من هنا، من الحكمة ان تتأكد ان معدلات الفولات في جسمك صحية وكافية.

الفولات هو أحد انواع فيتامين ب الأساسية القابلة للذوبان في الماء، ويوجد في بعض الاطعمة ابرزها الخضار الورقية ذات اللون الداكن، وانواع اخرى من الخضار.

ووفق عرض نشر في مجلة Nature عام ٢٠٠٢، نقص الفولات هو أحد أسباب الاصابة بالسرطان. وأشار العرض أيضا الى انه قد يسبّب خللًا في الحمض النووي ويودي الى الاصابة بالسرطان.

في الاطار نفسه، خلص عرض آخر نُشر في مجلة Current Nutrition Reports الى أن انخفاضًا أو نقصًا في نسبة الفولات مرتبط بخطر مرتفع للاصابة بانواع مختلفة من السرطان.

خدمة الصحة البريطانية قالت تعليقًا على هذه النتائج، إن البحث أظهر أن نقص الفولات قد يزيد احتمال الاصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون.

ولسوء الحظ، فإن نقص الفولات شائع بشكل مفاجئ.

ووفقا للمركز الصحي البريطاني، فإن النقص اكثر شيوعًا بين الناس الأكبر سنًا، اذ يصيب واحدًا بين كل ١٠ أشخاص في المرحلة العمرية فوق الـ ٧٥ سنة، وواحدًا بين كل ٢٠ شخص للفئة التي تتراوح أعمارها بين ٦٥ و٧٤ سنة.

وإن أقراص الأسيد فوليك تستعمل لتعويض نقص مستويات الفولات، غير ان هذه المكملات قد تسبّب بدورها بعض المشاكل. اذ إن الاستهلاك المفرط لمكملات الأسيد فوليك قد يزيد خطر الاصابة ببعض أنواع السرطان.

في هذا الشأن، وجدت دراسة نُشرت في مجلة American Medical Association أن مرضى القلب في النرويج الذين تناولوا مكملات الاسيد فوليك وفيتامين B12، أظهروا ارتفاعا طفيفًا في خطر الاصابة بالسرطان، مقارنةً بالمرضى الذين لم يتناولوا تلك المكملات.

وقد حللت هذه الدراسة داتا من دراستين أخريين شملتا ما يقارب ٧ آلاف مريض عولجوا بواسطة مكملات فيتامين B، في الفترة بين 1998 و 2005.

وخلال العلاج، إنّ مستويات الفولات في الدم لدى المرضى الذين تناولوا 0.8 ملغرام في اليوم من حمض الفوليك، بالاضافة الى 0.4 ملغرام من فيتامين B12 ارتفعت اكثر من ستة أضعاف.

بعد ذلك، تابع الباحثون المرضى مدة ثلاث سنوات بعدما انتهت فترة تناول المكملات. وخلال المتابعة، إنّ ٣٤١ مريضًا ممن تناولوا حمض الفوليك وفيتامين B12، و٢٨٨ مريضًا لم يتناولوا تلك المكملات شخّصوا بمرض السرطان.

ما يعني أن هذه المكملات ارتبطت يزيادة احتمال الاصابة بالسرطان بنسبة ٢١ بالمئة.

وفي ما يلي، نستعرض أبرز الأطعمة الغنية بالفولات:

-الحبوب كالفاصوليا والعدس والحمّص

-نبات الهليون

-البيض

-الخضار الورقية

-الشمندر

-الفواكه الحمضية

-البروكولي

-المكسرات والبذور

-كبد البقر

-الموز

-فاكهة البابايا.