نقص هذا الفيتامين قد يسبّب العمى.. كيف يمكن الحصول عليه؟

تختلف المشاكل الصحية التي قد تصيب العيون لا سيما مع تقدّم الانسان بالسنّ، فإن ضعف البصر أمر لا مفر منه، إلا أن العمى ليس كذلك بالنسبة لمعظم الناس.

إذ إنه من الممكن تجنّب العمى من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، وإضافة ما يكفي من فيتامين A في نظامك الغذائي لأن نقصه يمكن أن يسبب العمى بشكل مباشر.

في الواقع، إنّ نقص فيتامين A هو “السبب الرئيسي للعمى الذي يمكن الوقاية منه” لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم، كما تحذّر الأكاديمية الأميركية لطب العيون (AAO).

ويلعب الفيتامين دورًا مهما في رؤيتك. وكما توضح AAO، لرؤية الطيف الكامل للضوء، تحتاج عينك إلى إنتاج أصباغ معينة لشبكية عينك لتعمل بشكل صحيح.

كما أشارت الى أنّ “نقص فيتامين A يوقف إنتاج هذه الأصباغ، ما يؤدي إلى العمى الليلي. وتحتاج عينك أيضا إلى فيتامين A لتغذية أجزاء أخرى من عينك، بما في ذلك القرنية”.

وأضافت أنه “بدون فيتامين A الكافي، لا تستطيع عيناك إنتاج رطوبة كافية للحفاظ على ترطيبهما بشكل صحيح”.

كيفية زيادة فيتامين A

تشمل المصادر الجيدة لفيتامين A (الريتينول) ما يلي:

– الجبنة.

– البيض.

– الأسماك الزيتية.

– الحليب والزبادي.

– منتجات الكبد