نقص هذا الفيتامين يسبّب وخزًا في اليدين!

يؤدي نقص الفيتامينات الضرورية في الجسم الى ظهور عدد من العوارض الفيسيولوجية، اذ إن هذه العناصر الغذائية تدخل في أداء عدد من الوظائف، وبالتالي قد يشكّل نقصها خطرًا على صحة الانسان.

في هذا الإطار، لفتت الدكتورة “جانيل أونير سايار”، خبيرة التغذية التركية، الى أن نقص فيتامين В6 في الجسم يؤدي إلى وخز في اليدين.

وقالت الخبيرة: “يؤدي نقص فيتامين В6 في الجسم إلى الإصابة بفقر الدم ، بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويشعر الشخص بالتعب والضعف وخور القوى. ويظهر طفح جلدي وتشققات في الشفاه وجفافها. وعند ضعف منظومة المناعة يزداد خطر الإصابة بالأمراض المعدية. ويشعر بتنمل اليدين والقدمين والأصابع. ويلاحظ عند الأطفال القلق وتقلب المزاج وتشعر النساء الحوامل بالغثيان في الفترة الصباحية ومشكلات معرفية، مثل “الارتباك وصعوبة التركيز والنسيان”.

في السياق نفسه، أشارت الى أن فيتامين В6 يوجد في آح البيض والبقوليات وفول الصويا والمكسرات والحبوب المعالجة. وهذا الفيتامين مفيد في حالات الربو والتوحد وأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة النفق الرسغي ومرض السكري والصرع والكآبة وحصى الكلى وهشاشة العظام وفي حالة الغثيان والتقيؤ في فترة الحمل.

كما حذّرت الخبيرة من أن هذا الفيتامين حساس جدا للضوء والحرارة ويفقد خصائصه تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية والمعالجة الحرارية.

وقالت: “تفقد العصائد 50 بالمئة من هذا الفيتامين، وأنّ بكتيريا أمعاء الإنسان والحيوان تنتج هذا الفيتامين، ولكن قد لا يتمكن الشخص من استخدامه والاستفادة منه”، ذاكرةً أن الجرعة اليومية للإنسان البالغ هي 1.25-1.67 ملغم من فيتامين В6 يوميًا، وهذا يعادل 25-30 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزنه.