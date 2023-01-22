الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نهاية كورونا في هذا التّاريخ

منذ ساعة واحدة
كورونا

كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلن أخصائي الأمراض المعدية يفغيني تيماكوف، أن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في موعد لا يتجاوز السنة أو السنتين، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي تجري عملية تكيف الفيروس.

وقال في تصريح لوكالة “تاس”: “في وقت أبكر من عام أو عامين، لن ينتهي الوباء. يحتاج الفيروس من أربع إلى خمس سنوات للتكيف من أجل الحصول على طفرات مستقرة. وثلاث سنوات من العملية النشطة وسنتين من التكيف.

وأضاف: “لقد مرّرنا بـ 3 سنوات من العملية النشطة، والآن نحن نتكيف، وسوف يستغرق الأمر عاما أو عامين فقط، ما لم تظهر خطوط جينية جديدة له”.

ووفق تيماكوف، يُمكن أن تظهر سلالات جديدة من الفيروس إذا كان الشخص يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة.

وأوضح أنه في الوقت الحالي، أصبح فيروس كورونا “سارس من حيث النموذج”، ويتمتّع معظم الروس بالفعل بمناعة ضد المتغيّرات المنتشرة للفيروس.

    المزيد من الصحة

    حبوب الفحم
    فوائد هامة ومميزة لم تكن تعرفها من قبل عن استخدامات "حبوب الفحم"
    طفل رضيع (تعبيرية)
    أرقام مقلقة.. العالم مقبل على خطر كبير بسبب قلة الإنجاب!
    فوائد عديدة للاستحمام اليومي
    عادات استحمام يومية تساعد على إطالة العمر

    الأكثر قراءة

    المراهقة اللبنانية الأصل جينيفر ميشال عون
    بالفيديو.. مشتركة لبنانية تبهر لجنة تحكيم برنامج "Sweden Got Talent"
    حسن نصر الله
    رد مصري حادّ على نصر الله.. "بطولات زائفة"
    مصرف لبنان
    تعميم من مصرف لبنان حول السحوبات بالعملات الأجنبية