نهاية كورونا في هذا التّاريخ

أعلن أخصائي الأمراض المعدية يفغيني تيماكوف، أن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في موعد لا يتجاوز السنة أو السنتين، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي تجري عملية تكيف الفيروس.

وقال في تصريح لوكالة “تاس”: “في وقت أبكر من عام أو عامين، لن ينتهي الوباء. يحتاج الفيروس من أربع إلى خمس سنوات للتكيف من أجل الحصول على طفرات مستقرة. وثلاث سنوات من العملية النشطة وسنتين من التكيف.

وأضاف: “لقد مرّرنا بـ 3 سنوات من العملية النشطة، والآن نحن نتكيف، وسوف يستغرق الأمر عاما أو عامين فقط، ما لم تظهر خطوط جينية جديدة له”.

ووفق تيماكوف، يُمكن أن تظهر سلالات جديدة من الفيروس إذا كان الشخص يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة.

وأوضح أنه في الوقت الحالي، أصبح فيروس كورونا “سارس من حيث النموذج”، ويتمتّع معظم الروس بالفعل بمناعة ضد المتغيّرات المنتشرة للفيروس.