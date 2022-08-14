هذا المشروب الشائع قد يضاعف خطر تلف شبكة العين!

العينان جزءان صغيران مهمان في الجسم. لكن في الزمن الحالي، ومع قضاء مزيد من الوقت امام شاشات الهاتف والكومبيوتر، أصبحت العين معرضةً لعدد من المشاكل قد تسبب سوءًا في الرؤية. وفي العالم الحديث المليء بالشاشات، أصبحت العناية بصحة العيون أكثر أهمية من اي وقت مضى.

هناك عدة طرائق يمكن للشخص من خلالها أن يعتني بصحة عينيه. ولعلّ الطريقة الأكثر سيوعًا هي قاعدة الـ 20-20-20. وتنصّ هذه القاعدة على أخذ استراحة من الشاشة من خلال النظر الى شيء يبعد 20 قدمًا مدة 20 ثانية كل 20 دقيقة. ولعلّ الغرض من هذا التمرين هو مساعدة العينين على الاستراحة من الوقت الطويل الذي نقضيه امام الشاشة.

بالإضافة الى هذا التمرين، وجدت عدة دراسات أنّ النظام الغذائي لديه تأثير قوي على صحة العين أيضا من خلال التركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامين A. لكن، فيما يمكن لبعض الأطعمة أن تحسن او تحافظ على الرؤية، هناك أطعمة أخرى قد تترك أثرًا عكسيًا.

وفق دراسة حديثة، إن أكثر من ٤ علب من المشروبات الغازية (دايت صودا) في الأسبوع قد تؤدي الى الاصابة بحالة صحية تعرف بـ “إعتلال الشبكية السكري”. وهذه الحالة هي من تعقيدات مرض السكري. وتصف خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا هذه المشكلة بانها ناتجة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم ما يسبّب خللًا في الجزء الخلفي من العين.

وفي حال عدم تشخيص هذه الحالة ومعالجتها، قد تودي هذه المشكلة الى عمى دائم. أمر يمكن تجنّبه إذا اتخذ مرضى السكري الوسائل الوقائية اللازمة. وتتضمن هذه الوسائل التأكد من أن مستويات السكر في الدم والكوليسترول صحية، وإجراء فحص العين السكري بانتظام.

يصيب اعتلال الشبكية السكري جزءًا في العين يسمّى الشبكة، وهي التي تتلقى وتنظّم المعلومات المرئية. والاشارات التي تتلقاها الشبكة ترسلها فيما بعد الى الدماغ الذي يحولها الى صور يراها الناس.

ومن أجل العمل بطريقة سليمة، تحتاج الشبكة الى تزويد بالدم. وارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤذي الشرايين التي توصل هذا الدم.

وإن مرض السكري العصبي لديه ثلاث مراحل مختلفة، آخرها اعتلال الشبكية السكري، حيث تنمو أنسجة ندبية وأوعية دم جديدة على الشبكة ما يسبّب خسارة البصر.

ويمكن تجنب هذه المشكلة الصحية من خلال وسائل عدة. فبالاضافة الى السيطرة على مستويات السكّر في الدم، تنصح خدمة الصحة الوطنية البريطانية بالتالي:

-اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

-خسارة الوزن

-ممارسة التمارين الرياضية

-الإقلاع عن التدخين

-عدم الإفراط في استهلاك الحكول.