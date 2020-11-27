هذا الهرمون يساعد في معالجة البدانة

تعاني الملايين حول العالم من البدانة، والتي لا تنحصر أسبابها بالشراهة على الطعام، ففي كثير من الأحيان تكون الأسباب عضوية، مثل خلل في الهرمونات، وهذا ما يجهله العديد من الناس.

وجدت دراسة جديدة أن هرمون ليبوكالين 2، الموجود بشكل طبيعي لدى البشر والفئران، يمكن أن يعالج السمنة.

قال باحثون إن هرمون LCN2، الذي تفرزه الخلايا العظمية ويوجد بشكل طبيعي عند الفئران والبشر، أظهر خلال التجارب أنه يجعل الفئران تشعر بالشبع بعد تناول الوجبة.

وقالت بيريسترا لارينا بيتروبولو، كبيرة الباحثين في الدراسة، في بيان صحفي: “يعمل LCN2 كإشارة للشبع بعد الوجبة، مما يدفع الفئران إلى الحد من تناولها للطعام، ويفعل ذلك من خلال التأثير على منطقة ما تحت المهاد داخل الدماغ”.

وأضافت: “أردنا أن نرى ما إذا كان LCN2 له تأثيرات مماثلة على البشر، وما إذا كانت جرعة منه قادرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي”.

وجد الباحثون أن هرمون LCN2 مرتبط أيضًا بانخفاض الشعور بالجوع بعد تناول الوجبة، وفقًا للدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة “إي لايف” الطبية.

وقد أجرى الباحثون الدراسة عن طريق تحليل كمية LCN2 في دم المشاركين في الدراسة قبل وبعد الوجبة. ووجدوا زيادة في مستويات LCN2 لدى الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي متزامنة مع الشعور بالشبع بعد تناول وجبة، ولكن المستويات انخفضت لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وقال الباحثون إن هذا يشير إلى أن المستويات المنخفضة من هرمون LCN2 قد تساهم في زيادة السمنة وأن تواجده بشكل متوازن في الجسم قد يكون له القدرة على كبح الشعور بالجوع، وبالتالي تخفيض استهلاك الطعام و علاج السمنة، وفق ما أورد موقع “يو بي آي” الإلكتروني.