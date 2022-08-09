هذه الأحماض الأمينية تعزّز الصحة الجنسية للرجال.. تعرّفوا الى مصادرها!

هناك طرق وأساليب مختلفة يمكن للرجال اعتمادها في سبيل تعزيز صحتهم الجنسية. وبعيدًا من الأدوية والمركبات التي يمكن شراؤها من الصيدليات، يمكن للرجال أن يحدثوا تغييرات في نظامهم الغذائي من خلال التخلي عن عناصر غذائية، وإضافة عناصر أخرى قد تؤمن لهم الصحة الجنسية المنشودة.

في هذا الشأن، أكّد “ألكسندر دانيلوف”، اختصاصي أمراض الجهاز البولي والتناسلي للرجال، أنّ الحمض الأميني L-carnitine يساعد على تعزيز القدرات الفكرية والذكورية.

وأشار الاختصاصي، في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، إلى أن هذا الحمض يساعد الرجال على تحمل العمل البدني ويساعد على تقوية القلب والأوعية الدموية.

وقال إنّ “الحمض الأميني L-carnitine، ضروري للرجال لتعزيز قدراتهم البدنية والفكرية وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. كما أن هذا الحمض الأميني لا غنى عنه للرجال الذين يخططون ليصبحوا آباء. فقد ثبت علميا تأثير L-carnitine الإيجابي في كمية ونشاط الحيوانات المنوية.

بالاضافة الى ذلك، فإن تناول دورة كاملة من L-carnitine يساعد على تعزيز قدرتهم الجنسية وتحسين التركيب النوعي والكمي للحيوانات المنوية.

ووفقا للاختصاصي، الحمض الأميني الآخر المفيد للرجال هو حمض أرغينين، ووظيفته البناء ونقل أكسيد النيتريك العنصر الأساسي المهم لجسم الإنسان.

الى ذلك، لفت دانيلوف الى أن “أكسيد النتريك ((NO يعتبر موسعًا طبيعيًا للأوعية الدموية. وبفضل هذه الخاصية، يحسّن الحمض الأميني أرغينين تدفق الدم في منطقة الحوض، ما يؤدي إلى تحسين الانتصاب وإطالة مدة الجماع. لذلك فإن نقص الأرغينين يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات مختلفة بما فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم”.

ويمكن الحصول على نسب قليلة من L-carnitine من بعض الأطعمة والأغذية، أبرزها:

-لحم البقر

-لحم الخنزير

-السمك

-الدجاج

-الحليب