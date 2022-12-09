هذه الأطعمة تُضعف الذاكرة

أفادت دراسة جديدة أجريت في جامعة ساوباولو أنّ معدل الاستهلاك العالي للأطعمة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتدهور ‏المعرفي ومشاكل الذاكرة، أو ما يُعرف بأعراض الخرف‎.‎

ومن أمثلة هذه الأطعمة حبوب الإفطار والوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة والآيس كريم والوجبات المجمدة الجاهزة للأكل واللحوم ‏المصنعة والمشروبات المحلاة بالسكر. وهي أطعمة تزايد إنتاجها عالمياً خلال العقود الـ 4 الأخيرة بشكل كبير‎.‎

ونُشرت نتائج الدراسة على موقع مجلة “جاما” الطبية، واعتمدت على متابعة استمر 8 سنوات لـ 10755 شخصاً، أعمارهم بين 35 ‏و74 عاماً، ويعيشون في 6 مدن مختلفة في البرازيل‎.‎

وأظهرت الدراسة أن الذين يتناول أعلى معدل من السعرات الحرارية عن طريق أطعمة معالجة (28% من السعرات) شهدوا أكبر ‏معدل لتدهور لقدرات الذاكرة، بما في ذلك الطلاقة اللغوية. وافترض الباحثون أن هذا التراجع سببه الاستهلاك المزمن للأطعمة ‏المعالجة‎.‎

وتفيد التقارير بأن الأطعمة المعالجة تشكل 58% من السعرات الحرارية التي يتناولها الأميركيون، و57% من طعام البريطانيين، ‏و48% من طعام الكنديين، و30% من طعام البرازيليين‏‎.‎