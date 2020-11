هذه الإختبارات التي يجب أن يجريها كل رجل حفاظا على صحته

ترتفع نسب إصابة الرجال بالأمراض بالمقارنة مع النساء إلا انهم الأقل ذهابا لزيارة الطبيب لمعالجة الالام التي غالبا ما يتجاهلونها ولا يعطون أهمية لإجراء الفحوصات الدورية للكشف عن صحتهم.

ويجب على كل رجل أن يجري مجموعة من الفحوصات بصورة دورية للاطمئنان على حالته الصحية، لأن الرجال أكثر عرضة للأمراض من النساء ومتوسط أعمارهم أقل من أعمار النساء، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وفيما يلي 8 فحوصات يجب إجراؤها سنويا للحفاظ على صحتك، حسبما ذكر موقع “بوابة أخبار اليوم” المصرية:

1- فحص سكر الدم

يجب إجراء اختبارات السكر سنويا لتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب أو مرض السكري الذي يمكن أن يسبب مضاعفات أخرى خطيرة على الجسم إذا لم يتم اكتشافه مبكرا.

2- فحص الجلد

إذا كانت عائلتك لديها تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الجلد، فعليك أن تجري بعض الاختبارات الخاصة بالكشف عنه مبكرا.

3- سرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال، ويمكن أن يصيب واحد من كل سبعة رجال ويمكن الكشف عنه مبكرا باختبار مستوى الدم (PSA) إضافة إلى فحوصات المستقيم الرقمية (DREs).

