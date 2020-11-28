هذه العلامة الخطيرة لدى الرجال تدل على مشكلة في الضغط

يعاني العديد من الأشخاص من الضغط المرتفع والذي يؤدي إلى أزمات خطيرة في حال عدم ضبطه، ويلعب نمط الحياة دورًا مهمًا في علاج حالة ضغط الدم المرتفع. ويرتفع ضغط الدم في الغالب كلما زاد الوزن. وقد تسبب زيادة الوزن أيضًا اضطرابًا في التنفس حال النوم (انقطاع النفس أثناء النوم)؛ مما يعمل أيضًا على ارتفاع ضغط الدم.

كشف طبيب روسي عن أول علامة من علامات وجود مشكلة في ضغط الدم يشعر بها الرجل، والتي من شأنها أن تدمر حياتهم الأسرية والعائلية.

وكشف الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، خلال برنامج تلفزيوني بث على الهواء مباشرة في قناة “روسيا 1″، عن مشكلة خطيرة قد يعاني منها الرجال في حال وجود خلل أو ارتفاع في الضغط لديهم.

وكشف الطبيب الروسي عن هذه المشكلة خلال إجابته عن سؤال طرحته إحدى المشاركات في البرنامج، حول مشكلة الضغط التي يعاني منها زوجها، ورفضه الذهاب إلى الطبيب.

وأكد الطبيب مياسنيكوف، أن أول أعراض وجود ارتفاع لضغط الدم لدى الرجال أو وجود خلل فيه هو حدوث مشاكل بعملية الانتصاب، والتي من شانها أن تدمر الحياة الأسرية في بعض الأحيان.

ونوه الطبيب إلى أن هذه المشكلة تحدث عند وجود ارتفاع بضغط الدم غير معالج، والتي تتسبب بهذه التبعات.

قال الطبيب:”إذا كان لديك ضغط غير متحكم فيه، فإن أول شيء يتوقف عن العمل لدى الرجال سيتعلق بالجنس”.

الجدير بالذكر، أن مشكلة عدم الانتصاب لدى الرجال، قد تسبب أزمة كبيرة في الحياة الأسرية والعلاقة بين الرجل والمرأة، لها الكثير من الأسباب، من أسباب نفسية وأخرى تتعلق بضغط الدم والصفيحات ومرض السكري، بالإضافة إلى تقلص وتكلس الشرايين.