هذه المشروبات تطيل في عمر الإنسان … تعرفوا إليها

توجد العديد من المشروبات التي تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية وتمده بالفتيامينات وتحميه من الامراض.

سعى أباطرة الصين على مدى قرون للبحث عن سر المياه التي تطيل عمر الإنسان، بهدف إطالة أعمارهم أو أعمار أحبائهم، لكنهم للأسف لم يعثروا أبدا على هذا النبع الأسطوري الذي يقدم هذه المياه.

لكن بعض الأطباء وخبراء الصحة أشاروا من خلال مجموعة تجارب وتحليلات قاموا بها في المختبرات ومن خلال استشارة الكثير من الأشخاص المعمرين في عدة أماكن في العالم، إلى وجود مجموعة مشروبات وصفوها “بإكسير الحياة” لأن الجميع اتفق على أن هذه المشروبات قد تناولها بشكل دوري أغلب كبار السن المعمرين جدا.

وقدمت مجلة “eatthis” المتخصصة قائمة بهذه المشروبات التي اتفقت مجموعة واسعة من الأطباء على أنها مشروبات ضرورية جدا للجسم التي لوحظ تناولها بشكل كبير لدى المعمرين، بالإضافة إلى أهميتها الكبيرة جدا بالنسبة لجسم الإنسان.

الماء والابتعاد عن المشروبات الغازية

يحتوي جسم الإنسان على حوالي 60٪ من الماء، لذا من أجل التأكد من أن كل نظام في الجسم يعمل بشكل صحيح، ستحتاج إلى الحفاظ عليه رطبًا من دون وجود أي نقص بكمية المياه.

وفقًا لتقرير الصحة الصادر عن كلية الطب بجامعة “هارفارد”، فإن الماء يساعد في عملية الهضم ويحمل العناصر الغذائية والأكسجين إلى خلايا جسم الإنسان ويطرد البكتيريا من المثانة، ويحمي الأعضاء والأنسجة ويحافظ على توازن الإلكتروليت (الصوديوم).

لاحظ طبيب القلب، الدكتور ليونارد بيانكو، أيضًا أن الماء يمكن أن يعزز طول العمر عن طريق الحفاظ على مستوى ضغط الدم ضمن الحدود الطبيعية.

القهوة

وجدت دراسة أجريت عام 2018 حللت بيانات من حوالي نصف مليون بالغ بريطاني، أشارت النتائج إلى أن شاربي القهوة، حتى أولئك الذين كانوا يشربون قهوة بلا كافيين، كانوا أقل عرضة للوفاة من مجموعة من الأمراض خلال فترة الدراسة التي استمرت 10 سنوات.

يقول الدكتور بيانكو: “بالإضافة إلى احتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهابات، كانت هناك أيضًا دراسات تشير إلى أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد ومرض باركنسون والزهايمر وأمراض القلب وسرطان القولون والسكتة الدماغية”.

الشاي الأخضر

يؤكد الدكتور بيانكو في حديثه إلى أن “مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تدعم المناعة وتحمي صحة قلبك عن طريق تقليل الكوليسترول”.

كشفت أبحاث يابانية أن شاربي الشاي الأخضر يعيشون لفترة أطول، واقترحت دراسة أجريت عام 2020 أن شرب الشاي الأخضر مرتبط بانخفاض خطر الوفاة لدى أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بداء السكري من الفئة الثانية.

النبيذ الأحمر

مهما كان نوع النبيذ الذي تفضله، فإن تناول كأس صغير قبل النوم يمكن أن يكون له تأثير جيد على الصحية، يقول بعض الخبراء.

يقول الدكتور ويليام لي، الرئيس والمدير الطبي لمؤسسة تكوين الأوعية الدموية في أمريكا: “تأتي فوائد النبيذ الأحمر من العديد من المواد الحيوية الطبيعية الموجودة في قشرة العنب الأحمر والمستخدمة في صنع النبيذ.. من بينها ريسفيراترول، الذي يساعد على إبطاء استقلاب الخلية” الأمر الذي يطيل عمرها.

عصير التوت

التوت البري مليء بمادة البوليفينول الصحية للقلب، المعروف باحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد التي ترتبط بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والالتهابات.

لكن لسوء الحظ، يشير الدكتور بيانكو إلى أن الكثير من هذه الفوائد توجد في قشرة التوت البري، والتي يتم إزالتها في عملية صنع العصير، لكنه يؤكد “هذه التأثيرات تجعل شرب عصير التوت البري معززًا للمناعة ويمكن أن يساعد في دعم طول العمر”.

العصير الأخضر

إن العصير الأخضر ليس مجرد طريقة ملائمة للحصول على الفواكه والخضروات، من خلال عصرها معا، لكن يمكن أن يلعب دورا في إطالة العمر أإيضا، بحسب بعض الأطباء.

واقترح الأطباء تناول العصير في الصباح، هو “عصر ثلاث حبات جزر وتفاحة ونصف برتقالة وقطعة كرفس ونصف وقليل من الزنجبيل الطازج”.

عصير الحنظل (الكاريلا)

يُعرف مواطنو جزر أوكيناوا، وهي عبارة عن أرخبيل من الجزر الواقعة بين اليابان وتايوان، بطول عمرهم الاستثنائي والذي يُعزى غالبًا إلى البطيخ المر (الحنظل) أو كما يطلق عليه سكان المنطقة (الكاريلا)، وهو عنصر أساسي في نظامهم الغذائي.

وتحتوي كمية 100 غرام من الحنظل على 84 ميليغرام من فيتامين “سي”، والتي تصل إلى 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها.

أظهرت الدراسات أيضًا أن بعض مركبات عصير الكاريلا قد يكون لها خصائص مقاومة للسرطان ويمكنها زيادة الكوليسترول (الجيد) مع تقليل الكوليسترول الضار LDL) ، وبالتالي تعزيز صحة القلب.

شاي الفطر

الكثير منا لا يعلم أن بعض المجتمعات يشرب أفرادها شاي الفطر لفوائده الصحية منذ آلاف السنين؟ أولئك الذين يتابعون الطب الصيني التقليدي يعتبرون الفطر “إكسير الحياة”.

يرتبط فطر الريشي بالخلود في الثقافة الصينية، وهناك سبب لذلك أيضًا: تحتوي هذه الفطريات على مركبات تسمى “triterpenes، والتي يمكنها تحسين وظائف جميع أعضاء الجسم الحيوية.

عصير الطماطم

الالتهاب هو أحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة في الجسم، وعند إهمال الالتهابات، يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري والتهاب المفاصل وأمراض الأمعاء.

ويعتبر عصير الطماطم من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات بسبب محتواها على اللايكوبين، والذي ثبت أيضًا أنه يخفض الكوليسترول “الضار”.

كشفت دراسة نشرت عام 2005 في المجلة الأوروبية للطب الباطني أن تناول منتجات الطماطم الغنية بالليكوبين قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

عصير الرمان

يحتوي الرمان على مادة الفلافونيدات المفيدة جدا بالإضافة إلى أنه مصدر هام لمضادات الأكسدة (Punicalagin) وكلاهما يمكن أن يحمي جسمك من السموم اليومية والإجهاد التأكسدي.

وجدت إحدى الدراسات أن شرب 50 مليلترًا من عصير الرمان يوميًا يخفض نسبة الكوليسترول ويقلل من تلف الشرايين لدى الأشخاص الذين يعانون من تضيق الشرايين، ووجدت دراسة أخرى أن تناول كوب يومي من عصير الرمان يحسن تدفق الدم إلى القلب (مما يؤدي إلى انخفاض خطر الاصابة بنوبة قلبية).

يقول الدكتور لي: “يحتوي عصير الرمان على الإلاجيتانينات التي تعمل على تحسين صحة الأمعاء ويمكنها بناء المناعة”.