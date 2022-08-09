الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هكذا تحمي أدويتك في فصل الصيف

منذ 55 ثانية
الادوية في خطر

الادوية

A A A
طباعة المقال

تؤثر درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة على مزاج وسلوك الإنسان إلى جانب صحته، وقد تؤثر أيضاً على الأدوية. لذلك ينبغي الانتباه إلى تعليمات التخزين الموجودة على الملصق، وتتبع مدى تعرض الأدوية التي يتم توصيلها بالبريد للتلف الحراري.
وبحسب مركز ويكسلر الطبي بجامعة أوهايو، تعتبر الخزانة أو الدرج الجاف من الأماكن الجيدة بشكل عام لتخزين الأدوية.

وتتحمل الأدوية التي تأتي في شكل حبوب الحرارة أكثر من غيرها، خاصة الأدوية السائلة مثل الأنسولين الذي يعتبر حساساً لتغيرات الحرارة.
وينبغي التأكّد من تخزين أية أدوية محفوظة في الحمّام في عبواتها الأصلية، مع إحكام غلق موانع التسرب لتجنّب التلف الناتج عن الرطوبة وبخار الاستحمام.
ويُنصح بتخزين الأدوية بعيداً عن المطبخ وفرن الميكروييف، وكذلك درج التسريحة، لأنها مواضع تخزين تنطوي على تقلبات الحرارة والرطوبة.
وبالنسبة لاستلام الأدوية عن طريق الشحن السريع أو البريد، عليك تتبع عمليات التسليم والتخطيط لإحضارها داخل المنزل عند وصولها، وعدم تركها على عتبة الباب تتعرض لحرارة الطقس.
وعند شراء أدوية يتم شحنها بالبريد، يرجى مراجعة توصيات مصنعي الأدوية، أو سؤال الصيدلي عن مدى إمكانية شراء هذا النوع وشحنه واستلامه بالبريد.

    المزيد من الصحة

    الدماغ - تعبيرية
    عامل هام يمكن أن يمنع نمو الدماغ!
    لا يوجد علاج محدد للرعاش مجهول السبب لأن السبب غير معروف
    تحذيرٌ من خطورة استخدام حقنة الزيت في بناء العضلات
    الضغط المرتفع.. أبقوا هذه الأطعمة في أدنى مستوياتها!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان