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هكذا تواجه اكتئاب الشتاء

منذ ساعتين
الاكتئاب (تعبيرية)

الاكتئاب (تعبيرية)

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أشارت الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي، إلى أن اكتئاب الشتاء يندرج ضمن الاضطرابات العاطفية الموسمية، موضحة أن أسبابه تكمن في الأجواء الكئيبة المهيمنة على هذا الوقت من العام، والمتمثلة في الظلام، والغيوم، وهطول الأمطار، وقِصر النهار.

وأضافت أن قلة الضوء شتاءً تؤدي إلى عدم توازن الهرمونات والناقلات العصبية في الدماغ، بسبب تغير إيقاع الليل والنهار في جسم الإنسان.

وتتمثل عوارضه في الحزن والكآبة واعتلال المزاج، وفقدان الدوافع والخمول والتعب، والإرهاق والعصبية، وفقدان الشهية واضطرابات النوم، وضعف التركيز وإهمال النفس والانعزال.

وأشارت إلى أنه يمكن مواجهته بالتعرض لضوء النهار عبر جولات التنزه في الهواء الطلق والمواظبة على ممارسة الرياضة.

وفي الحالات الشديدة يمكن استشارة طبيب للعلاج النفسي أو الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، كما يمكن اللجوء إلى العلاج بالضوء، بتزويد الجسم بالأشعة فوق البنفسجية، التي تشبه أشعة الشمس.

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