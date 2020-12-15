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هكذا علقت “الصحة العالمية” على النوع الجديد المكتشف من كورونا

منذ 44 دقيقة
كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا

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بعد اكتشاف النوع الجيد من فيروس كورونا في بريطانيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية انه ينتشر بسرعة أكبر ولكنه لا يمثل خطورة أكبر.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد أعلن أمس الاثنين تحديد ما وُصف بأنه “نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبطا بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد”.

وصرح هانكوك أمام البرلمان مشيرا إلى تسجيل أكثر من 1000 إصابة بكورونا في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها في جنوب البلاد.

ولفت الوزير البريطاني في هذا السياق إلى أن “التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع”.

وشدد هانكوك على عدم وجود “حاليا ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطيرا”، مشيرا أيضا إلى عدم ترجيح أن تتغلب هذه الطفرة الجديدة على اللقاح المضاد، وذلك بحسب “رويترز”.

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