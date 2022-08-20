هل الحشرات صالحة للأكل؟!.. خبيرة تجيب

تناول الحشرات قد تكون فكرة مقززة للكثيرين، ولكن في نفس الوقت هذه الحشرات تُشكّل الطبق الأساسي للعديد من شعوب العالم.

أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه لا داعي لتناول الصراصير والديدان كما جاء في مبادرة المفوضية الأوروبية.

وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، في معرض تعليقها على مبادرة المفوضية الأوروبية، بشأن تناول الصراصير وديدان الدقيق والجراد، إلى أن الحشرات صالحة للأكل فعلا. ولكن في العالم المعاصر لا حاجة لذلك، لأن سوق المواد الغذائية مملوءة بمختلف المواد والمنتجات.

وتقول، “يدور الحديث عن استخدام الحشرات في النظام الغذائي منذ فترة طويلة في مختلف مؤسسات التغذية في العالم، وحتى الأكاديمي الروسي فيكتور توتليان، أعلن أنه عند مواجهة مشكلات في التغذية، سوف نتناول الجراد المفروم دون أي ضرر”.

ووفقا لها، لدى العديد من المؤسسات الغذائية المختصة ابتكارات غذائية “سرية” للحالات الطارئة. فمثلا أنسجة الحشرات المطحونة صالحة للأكل تماما، وهي مصدر مهم للبروتينات وكذلك كمية كبيرة من الكيتين الحيواني الذي يلعب دور الألياف الغذائية.

وتضيف موضحة، بفضل التطور الصناعي أصبح بالإمكان أخذ أي حيوان أو حشرة أو محار، وباستخدام عملية الاستخلاص، و الحصول منه على مزيج جيد جدا من العناصر الغذائية.

وتؤكد تيخوميروفا، على أن سوق الطعام والمواد الغذائية ممتلئ في الوقت الحاضر بمختلف المواد، لذلك فإن الحديث لا يدور عن استخدام الحشرات.

وتقول، “إن الابتكارات المتعلقة بأكل الحشرات كانت دائمًا وسوف تستمر، وليس الحشرات فقط، بل وحتى عن “كائنات غير صالحة للأكل”، وهي موجودة دائمًا لحالات الطوارئ والكوارث العامة، عندما يكون الشخص على حافة البقاء على قيد الحياة. بيد أن المواد الغذائية متوفرة في العالم حاليا. ولكن إذا أراد شخص ما في العالم أن يأكل العث فهذا اختياره ورغبته. ولكن طالما توجد الكثير من المنتجات في السوق، أعتقد أنه لا ينبغي القيام بذلك “.