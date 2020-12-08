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هل تتناول بطاقة ائتمانية أسبوعيا؟ دراسة مرعبة تبين كمية البلاستيك في جسمك

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 4:00 مساءً
الغذاء الصحي مصدر للطاقة الايجبية عند الانسان

في غضون شهر نبتلع ما يعادل وزن قطعة عادية من لعبة الليجو.

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سيبدو لك مقرفا حتما، أنك بينما تظن نفسك تتناول أطعمة غذائية يتضح أنك تأكل البلاستيك، كالبطاقة الائتمانية أو قطع الليغو.

ربما تبدو هذه الأمثلة في غاية التطرف، غير أنها يمكن أن تمثل بمرور الوقت الكمية التراكمية من الجزيئات الميكروسكوبية من البلاستيك التي نتناولها كل يوم.

تناول بطاقة ائتمان بلاستيكية أسبوعياً
فقد توصلت دراسة أجراها الصندوق العالمي للطبيعة عام 2019 إلى أن من المحتمل أن يبتلع المرء ما يعادل بطاقة ائتمانية من البلاستيك كل أسبوع.

وتركزت الدراسة على مياه الشرب المختلطة بمواد بلاستيكية وأطعمة مثل الكائنات المحارية البحرية التي يميل الناس لالتهامها قطعة واحدة بما قد تخزنه في جهازها الهضمي من جزيئات البلاستيك.

واستخدمت رويترز نتائج الدراسة في تصور هذه الكميات من البلاستيك بمرور الوقت.

ففي غضون شهر نبتلع ما يعادل وزن قطعة عادية من لعبة الليجو. وخلال سنة يعادل ما نتناوله من البلاستيك خوذة أحد رجال الإطفاء.

وربما لا يستكثر البعض هذه الكمية غير أنها تزيد بمرور الوقت. وبهذا المعدل يمكن أن يصل ما نتناوله من جزيئات البلاستيك خلال عشر سنوات إلى 2.5 كيلوغرام.

وخلال حياة الانسان يصل ما يستهلكه إلى نحو 20 كيلوغراماً.

وقد زاد إنتاج البلاستيك في الخمسين عاماً الأخيرة مع انتشار استخدام المنتجات الرخيصة التي تستعمل مرة واحدة. ولأن البلاستيك غير قابل للتحلل البيولوجي لكنه يتفتت إلى أجزاء أصغر فهو ينتشر في نهاية الأمر في كل مكان وعلى الشواطئ وفي الكائنات البحرية وكذلك في السلسلة الغذائية.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • فرانس برس AFP

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