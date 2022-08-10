هل تشك بإصابتك بالروماتيزم.. 6 اعراض ستخبرك بذلك!

ألم المفاصل من أهم الأعراض التي تميز الإصابة بالروماتيزم

من المعروف أن مرض الروماتيزم يترافق مع وجود الم حاد أو مزمن مع عدم القدرة على تحريك الجزء المصاب مصحوبا باعراض عامه كالحمى والتورم وغالبا ما تكون الإصابة في المفاصل والمناطق المحيطة بها.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، هناك بعض أعراض الروماتيزم الشائعة والمبكرة، والتي تتمثل فيما يلي:

1- التعب

هو من الأعراض الشائعة والأولى للإصابة بمرض الروماتيزم، والذي يلازم المصاب في جميع مراحل الإصابة أيضًا.

التعب قد يكون ردة فعل الجسم جراء التهاب المفاصل، قلة النوم وحتى الأدوية المتناولة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية للمريض وحتى الجنسية.

قد يترافق التعب الناتج عن هذه الإصابة ببعض الأعراض المختلفة مثل فقدان الشهية والوزن.

2- ألم في المفاصل

من أهم الأعراض التي تميز الإصابة بالروماتيزم هي ألم المفاصل.

يزداد ألم المفاصل عند تورمها، وذلك نتيجة انتفاخها وزيادة مستوى السوائل في المنطقة.

بدوره يسبب هذا الأمر تمدد المفاصل وتهيج الكبسولات التي تحيط بها، علمًا أن هذه الكبسولات تحتوي على نهايات عصبية، والتي تعمل على إرسال إشارات الألم إلى الدماغ.

3- تورم المفاصل

كما ذكرنا فإن الإصابة بالروماتيزم تترافق مع تورم المفاصل، وبالتالي زيادة الألم المذكور والمشروح في النقطة السابقة.

هذا التورم من شأنه أن يعيق ويجعل من عملية النوم أمرًا صعبًا، كما يعيق من حركة المفاصل المصابة.

4- احمرار المفاصل

من أعراض الروماتيزم المبكرة هو احمرار المفاصل المصابة.

هذا الإحمرار في الجلد المحيط بالمفاصل المصابة، يظهر نتيجة توسع وتمدد الشعيرات الدموية في المنطقة.

5- سخونة المفاصل

في حال كانت المفاصل المصابة تعاني من السخونة وارتفاع الحرارة، فهذا دليل أن المرض نشط.

عندما يبدأ المرض بالإستجابة للعلاج، يختفي هذا العرض رويدًا رويدًا.

6- صلابة المفاصل

وهو من أكثر أعراض الروماتيزم شيوعًا، ويظهر هذا الأمر واضحًا بالأخص خلال ساعات الصباح مقارنة بفترة اليوم.

تقل هذه المشكلة مع الخضوع للعلاج المناسب لحالتك الصحية.

أعراض الروماتيزم الشائعة الأخرى

فقدان قدرة المفاصل على الحركة المطلوبة.

عدم القدرة على المشي باستقامة في حال إصابة مفاصل القدمين.

تشويه في شكل المفاصل المصابة.

رفع خطر الإصابة بفقر الدم.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

تراجع الحالة الصحية وارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب.