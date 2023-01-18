هل تعاني من الصداع يومياً.. 7 طرق طبيعية ستخفف آلامك

يعاني الكثير منا من ملازمة آلام الصداع خلال النشاطات اليومية، إن كان في العمل أو حتى خلال أوقات الراحة في المنزل، مما يدفع بالبعض لتناول الأقراص المهدئة بشكل غير منتظم، وإهمالهم للعديد من الطرق الطبيعية للتخلص من تلك الآلام.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، إليكم 7 طرق لعلاج الصداع طبيعيَا وهي:

1. الضغط البارد أو الساخن

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، ضع علبة باردة أو مكعبات ثلج ملفوفة في منشفة على جبينك، واستمر بالضغط لمدة 15 دقيقة ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة، كما يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد في تخفيف الألم، فهذا يساعد في علاج الصداع بطرق طبيعية.

أما إذا كنت تعاني من صداع التوتر، ضع وسادة تسخين على رقبتك أو مؤخرة رأسك، وفي حال الإصابة بصداع الجيوب الأنفية ضع قطعة قماش دافئة على المنطقة التي تؤلمك. يساعد أيضًا الحمام الدافئ بتخفيف الألم.

2. خفت الأضواء

قد يتسبب الضوء الساطع في حدوث صداع نصفي، لذلك غط نوافذك باستخدام ستائر التعتيم خلال اليوم، وارتد النظارات الشمسية في الهواء الطلق، وأضف شاشات مضادة للتوهج إلى جهاز الحاسوب، فهذا يساعد في علاج الصداع بطرق طبيعية.

3. تجنب مضغ العلكة

يسبب مضغ العلكة الصداع، وينطبق الشيء نفسه على مضغ الأظافر، والشفتين، أو أغراض أخرى، مثل: الأقلام؛ لذلك يساعد تجنب مضغها على علاج الصداع.

ويجب استشارة الطبيب في حال كنت تصك على أسنانك أثناء النوم.

4. الحصول على بعض المغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن مهم لوظائف الجسم، كما أنه علاج آمن وفعال للصداع.

حيث أشارت الدلائل إلى أن نقص المغنيسيوم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي المتكرر مقارنًة بالذين لا يعانون من الصداع.

وقد أظهرت الدراسات أن العلاج مع 600 ملليغرام من سترات المغنيسيوم عن طريق الفم في اليوم الواحد ساعد على الحد من وتيرة وشدة الصداع النصفي.

ومع ذلك يمكن أن يؤدي تناول مكملات المغنيسيوم إلى آثار جانبية في الجهاز الهضمي مثل الإسهال لدى بعض الأشخاص، لذا من الأفضل البدء بجرعة أصغر عند علاج أعراض الصداع.

5. الحصول على بعض الكافيين

يساعد تناول بعض الشاي أو القهوة أو أي شيء يحتوي على القليل من الكافيين في التخفيف من آلام الصداع، ولكن يجب عدم شرب كميات كبيرة؛ لأن انسحاب الكافيين يسبب نوعًا من الصداع، فهذا يساعد في علاج الصداع بطرق طبيعية.

6. شرب الزنجبيل

وجدت دراسة أن تناول الزنجبيل بالإضافة إلى دواء تسكين الألم الذي لا يستلزم وصفة طبية قد خفف الألم لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي. كما ساعد على الحد من الغثيان والقيء، والأعراض الشائعة المرتبطة بالصداع الشديد.

وذلك لأن جذر الزنجبيل يحتوي على العديد من المركبات المفيدة بما في ذلك مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات.

يمكنك تناول مسحوق الزنجبيل على شكل كبسولات أو صنع شاي مع جذر الزنجبيل الطازج.

7. التدليك والاسترخاء

يساعد تدليك الرقبة والرأس في تخفيف صداع التوتر الذي قد ينتج عن الإجهاد، كما يساعد التمدد، اليوغا أو التأمل والاسترخاء التدريجي للعضلات أثناء الصداع على التخفيف من الألم.