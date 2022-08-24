هل من علاقة بين التطعيم ضد كورونا ومخاطر الولادة المبكرة؟

أثبتت دراسة حديثة في كندا عدم وجود علاقة بين التطعيم ضد فيروس كورونا ومخاطر الولادة المبكرة، بينما ارتبطت الإصابة بكورونا أثناء الحمل بمضاعفات كبيرة وصولاً لدخول المستشفى والوفاة سواءً للأم أو الجنين.

يعبر الباحثون عن سعادتهم بنتائج البحث في المساعدة على اتخاذ القرار بشأن مخاطر وفوائد لقاح كوفيد-19 في فترة الحمل، بعد أن أثبتت النتائج فعالية التطعيم ضد فيروس كورونا للحوامل وأيضاً الأطفال حديثي الولادة.

استخدم الباحثون سجل المواليد الذين ماتوا أثناء الحمل بعمر لا يقل عن 20 أسبوعاً، أو وزن لا يقل عن 500 غم في الفترة بين الأول من مايو وحتى 31 ديسمبر عام 2021 في أونتاريو بكندا.

حلل الباحثون 85162 عملية ولادة، كان عدد الأمهات اللائي تلقين لقاح كورونا حوالي 43099 أم، ووجد الباحثون عدم وجود أي ارتباط بين التطعيم ضد كورونا والولادة المبكرة.

توصل الباحثون في النهاية إلى أن نتائج البحث وإن اعتمدت على الملاحظة، إلا أنها تقدم دليلاً على فعالية التطعيم ضد فيروس كورونا أثناء الحمل دون أي مخاطر على الجنين ولا بد من إجراء دراسات مستقبلية.