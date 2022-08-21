هل يؤثر واقي الشمس على إنتاج "فيتامين د" في الجسم؟

يحرص الكثير من الأشخاص على استخدام واقي الشمس قبل خروجهم من المنزل في أيام الصيف الحارة، لتجنّب أعراض الأشعة ما فوق البنفسجية الضارة.

غير أنّ الدكتورة “ناتاليا جوفتان”، اختصاصية الأمراض الجلدية، أشارت الى أن استخدام كريمات الوقاية من أشعة الشمس دائما قد يمنع إنتاج فيتامين D في الجسم.

وأشارت الاختصاصية في مقابلة مع Gazeta.ru، إلى أن فيتامين D ينتجه الجلد حتى عند استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس، بيد أن استخدامها باستمرار، يمكن أن يمنع إنتاج هذا الفيتامين المهم للجسم.

وقالت: “يبدأ الجسم عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية بإنتاج فيتامين D. وهذه الأشعة نفسها مسؤولة عن اسمرار الجلد، ولكن الكريمات الواقية تحجبها، أي نظريا يتقلص إنتاج فيتامين D”.

ولكنّ هذه الكريمات الواقية لن تصبح عقبة حقيقية أمام إنتاج فيتامين D، إلا إذا وضعت على الجلد بطبقة سميكة وتجدد كل ساعتين.

في السياق نفسه، لفتت الاختصاصية إلى أن الحصول على كمية كافية من فيتامين D من الشمس غير ممكن، لأن الفيتامين نفسه غير نشط بيولوجيا، ولا يصبح نشطًا في الجسم إلا بعد التحولات الأيضية في الكبد والكلى، موضحةً: “تعتمد طريقة تحوله أيضا على عوامل إضافية لعمل الجسم ككل. وكلما كانت البشرة داكنة أكثر، قل إنتاج هذا الفيتامين في الجلد”.

وأضافت:” لكنّ هذا لا يعني يجب التخلي نهائيا عن استخدام الكريمات الواقية. لأنه قد يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة، مثل الحروق الشمسية والأورام وشيخوخة الجلد والشعر المبكرة”.