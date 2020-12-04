استمع لاذاعتنا

هل يمنع لقاح “فايزر” انتقال فيروس كورونا؟

منذ 49 دقيقة
شركة فايزر

شركة فايزر

A A A
طباعة المقال

بعد اعلان شركة “فايزر” في شهر تشرين الثاني الماضي، أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من فيروس كورونا، وتقدمت بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء (FDA)،  قال رئيس الشركة ألبرت بورلا، إن الشركة ليست متأكدة مما إذا كان لقاحها يمنع انتقال فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى اختبار.

إلا أن رئيس الشركة، كشف “أننا لسنا متأكدين مما إذا كان شخص ما يمكنه نقل الفيروس بعد أخذ اللقاح.. لذلك نعمل على إجراء المزيد من الأبحاث”.

وطورت “Pfizer” الأمريكية لقاحا بالشراكة مع “BioNtech” الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أن يحصل قريبا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك بحسب “The Hill”

    المزيد من الصحة

    مواد غذائية خالية من الدسم
    أضرار المواد الغذائية الخالية من الدسم
    كمامة
    علامات تشير الى ضرورة تغيير الكمامة متعددة الاستخدام
    أعراض متعددة تشير لإصابتك بمشاكل في الكلى
    لا يمكن ملاحظتها بسهولة..أعراض تشير إلى إصابتك بمرض في الكلى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أحد هذه السيناريوهات هو تدمير الأرض بالمادة المضادة
    بهذه الطرق الـ 3 … ستتدمر الأرض “بغمضة عين”
    بطاطا
    تحذير … هذه العلامة على البطاطا تدل بأنها سامة
    يعاني العاملون في فترة الليل من أعراض مرضية عديدة
    هل تعملون في فترة الليل؟ احذروا هذا المرض