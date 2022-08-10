هل ينتقل جدري القرود عبر الملابس؟

أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن فيروس جدري القرود ينتقل عبر الملابس إذا لامست الطفح الجلدي بأجسام المصابين بالفيروس، وتستطيع الأقمشة والمفروشات المنزلية أن تنقل الفيروس أيضاً.

يقول الدكتور روبرت جلاتر طبيب الطوارئ بمستشفى لينوكس في نيويورك، إن فيروس جدري القرود يعيش في أنسجة الملابس فترات أطول من الأسطح المعدنية، أو البلاستيكية.

يضيف الدكتور روبرت، يجب الحذر أثناء غسيل ملابس المصابين بجدري القرود، ويفضل ارتداء القفازات، والأقنعة أثناء عملية الغسيل، وينصح باستعمال الماء الساخن، وذلك للسيطرة على انتشار العدوى من الملابس.

يعقب الدكتور روبرت قائلاً، تظل فرصة انتقال فيروس جدري القرود ضئيلة مقارنة بملامسة جلد المصابين بشكل مباشر، وبالتالي يجب الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء الدافئ، والصابون عند التواجد بالقرب من مريض جدري القرود.

تؤكد الدكتورة بريتي أريا أستاذة تطوير وتسويق الملابس بمعهد الموضة في نيويورك، إن الملابس والأنسجة أماكن ممتازة لمعيشة الجراثيم والعفن الفطري، بسبب توفر الدفء والرطوبة.

يستبعد الدكتور جون كوستا طبيب الحساسية والمناعة بمستشفى بريجهام في بوسطن، أن يكون للملابس دوراً كبيراً في نقل العدوى، إلا إذا كان تعرض الملابس للفيروس كبيراً للحد الذي يسبب المرض والعدوى.