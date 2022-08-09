"هينيبا" فيروس جديد ينتقل من الحيوانات الى البشر.. اليكم تفاصيله

أكد شوانج جين هسيانج، نائب مدير مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) فى تايوان، أن المعامل التايوانية ستحتاج إلى وضع إجراءات اختبار موحدة لتحديد فيروس لانيا هينيبا (LayV)، قائلا إنه من المتوقع أن يكتمل تسلسل الجينوم للفيروس فى غضون أسبوع تقريبا، وفقا لما نشرته وكالة تاس.

وأدلى تشوانج بتعليقاته بعد ثلاثة أيام من نشر مجلة نيو إنجلاند دراسة عن الفيروس المكتشف حديثا، والذى تم اكتشافه فى مقاطعتى شاندونج وهينن بالصين.

وعانى جميع المرضى المصابين من ارتفاع فى درجة الحرارة، بينما يعانى نصفهم على الأقل من التعب والسعال وفقدان الشهية وانخفاض خلايا الدم البيضاء، وأكثر من ثلث المرضى يعانون من فشل الكبد، و8% يعانون من الفشل الكلوى.

وقالت الدراسة إن LayV هو جزء من عائلة Paramyxoviridae من فيروسات RNA سلبية الشريطة، والتى يمكن أن تسبب “مرضا مميتا”، ويأتي ظهوره في الوقت الذي لا يزال مسئولو الصحة العامة في جميع أنحاء العالم يتعاملون مع جائحة “كوفيد-19″، التي أودت بحياة أكثر من 6.4 مليون شخص.

ووفقا للباحثين لم يُعرف بعد ما إذا كان العامل الممرض يمكن أن ينتقل من إنسان لآخر، وأظهرت الاختبارات التى أجريت على الحيوانات فى المناطق المصابة إصابة 5% من الكلاب و2% من الماعز، وقد تكون الذبابات الناقلات الرئيسية لـLayV، حيث تم اختبار 27% إيجابية.

وقال تشوانج إنه لم يكن هناك اتصال وثيق بين البشر المصابين البالغ عددهم 35 شخصا أو كان لديهم تاريخ تعرض مشترك، وأشار تتبع المخالطين إلى عدم إصابة أى من أفراد الأسرة أو الأفراد الآخرين المعرضين للمصابين بالفيروس.

وقال تشوانج إن مركز السيطرة على الأمراض التايوانية سيعمل مع المنظمين الزراعيين لدراسة ما إذا كانت مسببات الأمراض المماثلة موجودة في الأنواع الأصلية في الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، وأضاف أن تفشي المرض في الصين لم يتسبب في أي وفيات حتى الآن.

واكتشف باحثون صينيون فيروسا جديدا لـ”هينيبا”، يسمى Mojiang paramyxovirus (MojV)، في عام 2013. وتم العثور على الفئران التي تعيش في منجم مهجور للنحاس في مقاطعة يونان مصابة بالفيروس، وأصيب ثلاثة رجال كانوا يعملون في المنجم بالتهاب رئوى حاد، وماتوا قبل وقت طويل من وصول العلماء إلى مكان الحادث، لذلك لم يتم تأكيد أى صلة مباشرة بـMojV.