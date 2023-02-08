واحدة من أكثر الفواكه الصحية... إليكم أبرز فوائد الرمان

فوائد الرمان كثيرة وتجعله واحدا من أكثر الفواكه الصحية، ويمكن الحصول عليها عبر أكله أو شرب عصير الرمان. ومن فوائده تحفيز حرق دهون الجسم، والحفاظ على صحة البشرة، وتحسين القوى العقلية، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وخفض الكوليسترول.

اختصاصية التغذية دينا بي ديلي في جامعة موغلا صدقي كوتشمان قدمت مجموعة من الفوائد التي يحتويها الرمان.

وفي ما يلي أبرز فوائد الرمان:

1- مفيد للبشرة

تعتمد البشرة بشكل كبير على الكولاجين من أجل أن تبقى ناعمة ومشرقة، والرمان يحتوي على مركبات معينة تمنع الإنزيمات من تكسير الكولاجين، وتضمن بقاء البشرة ناعمة ونضرة.

2- البوليفينول في عصير الرمان

تحتوي بذور الرمان على مادة البوليفينول (أحد مضادات الأكسدة القوية)، ويحتوي عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى.

3- يعيق نمو السرطان

يساعد الرمان في الوقاية من السرطانات، فلقد أثبتت أبحاث أنه يعوق نمو خلايا بعض الأورام السرطانية مثل سرطان الثدي والبروستات والقولون وسرطانات الغدد الليمفاوية وسرطان الدم أيضا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، التي تعد سبب العديد من فوائد الرمان.

4- مفيد للذهن

يعمل الرمان على تحسين القوى العقلية والوقاية من ألزهايمر الذي يحدث لدى كبار السن بسبب تراكمات من بروتين الأميلويد في المخ، وتبين بعض الدراسات أن الرمان يعمل على تقليل تراكم هذا البروتين، وبفضل مضادات الأكسدة في عصيره وتركيزها العالي قد يتأخر قدوم ألزهايمر.