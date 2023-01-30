وداعاً للكرش.. 4 تمارين لحرق الدهون

تمارين الكارديو تعد واحدة من التمارين المفيدة التي تعمل على تقليل وزن الجسم بالنسبة للنساء، حيث أن تمارين الكارديو لحرق الدهون للنساء تعمل على وقاية الجسم من الإصابة بالأمراض وأيضا هذه التمارين تساعد في تعزيز قوة عضلات الجسم في إطار مجموعة من التمارين يتم عملها لا تقتصر على تمرين واحد فقط ولكنها متنوعه ومتعدده.

قد لا يحتاج الأشخاص إلى المعدات الرياضية لخسارة الوزن والحصول على جسم رشيق. كل ما تحتاجه هو معرفة أفضل تمارين كارديو لحرق الدهون.

حيث انتشرت مؤخراً العديد من تمارين كارديو لحرق الدهون ونحت الجسم، والتي يمكن ممارستها داخل المنزل بدون أي معدات رياضية. فقط تحتاج إلى تخصيص جزء من وقتك كل يوم -ليكن 15 دقيقة يومياً- مع اختيار أفضل التمارين التي تناسب مستوى لياقتك البدنية.

تمارين كارديو لحرق الدهون

اختيار أفضل تمارين كارديو لحرق الدهون يتطلب الانتقال من حركات بسيطة إلى حركات أكثر صعوبة بمرور الوقت، مع تحسين الأداء واللياقة البدنية يوماً بعد يوم. ومن أجل الحصول على أفضل النتائج، يجب عليك ممارسة الرياضة يومياً، على أن يتم القيام بالتمرين لمدة 45 ثانية إلى دقيقة كاملة، ثم الراحة لمدة 20 – 30 ثانية، يليها الانتقال إلى المجموعة التالية.

نبدأ بتمارين المبتدئين والمتمثلة في (تمرين الجري في المكان)، وهو عبارة عن المشي أو الجري في المكان من أجل رفع معدل ضربات القلب، وبالتالي زيادة معدل الحرق. إليك الخطوات بالتفصيل:

قم بالوقوف في وضع مستقيم، مع شد الظهر.

ضع اليدين في منطقة الخصر.

قم برفع الساق اليمنى لأعلى.

ثم انتقل إلى رفع الساق اليسرى.

كرر الخطوات أكثر من مرة حتى يصل مدة التمرين إلى 45 ثانية.

يمكن أن تكون الحركات بطيئة، ويمكن أن تكون في صورة القفز لأعلى.

تمارين كارديو لحرق الدهون ونحت الجسم للمبتدئين

أحد أسهل وأفضل تمارين الكارديو للمبتدئين هو (تمرين دوائر الذراع) والذي يمكن القيام به أثناء الجلوس أو الوقوف، مما يجعله من التمارين المثالية لجميع مستويات المهارة. إليك الخطوات:

قم بمد الذراعين على الجانبين يميناً ويساراً، ليكون شكل الجسم شبيهاً بحرف الـ T.

لف الذراعين في آن واحد في حركات دائرية، في اتجاه عقارب الساعة لمدة 20 ثانية.

ثم انتقل للحركات الدائرية في اتجاه عكس عقارب الساعة لمدة 20 ثانية أخرى.

إذا كان لديك حركة محدودة في ذراعيك، لا داعي للقلق. كل ما عليك فعله هو رسم دوائر صغيرة، بدلاً من أن تكون كبيرة.

تمارين كارديو لحرق الدهون ونحت الجسم

نتحدث هنا عن (تمرين قفز الرافعات)، والذي يمكن القيام به في أي مكان وفي أي وقت من خلال اتباع الخطوات التالية:

قف بشكل مستقيم، مع وضع الذراعين لأسفل والقدمين متقاربتين.

ابدأ برفع الذراعين بشكل مستقيم في الهواء، مع القفز لأعلى والقدمين متباعدتان.

قم بإعادة الذراعين لأسفل ناحية الجسم، مع ضم الساقين.

احرص على تكرار القفزات دون توقف لمدة 20 – 30 ثانية.

هل تعلم أن خسارة الوزن يبدأ بتقوية العضلات وتحسين الطاقة الحيوية للجسم! فمن خلال هاتين العنصرين، يمكن للإنسان الحصول على نوم أفضل، تحسين المزاجية، وبالتالي مساعدة الجسم في التحكم في الوزن والسيطرة على الدهون المستعصية الزائدة.